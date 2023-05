‘Cuidar da cabeça’: Sabrina Sato revela detalhes de como lida com a separação

Depois de anunciar o fim do seu relacionamento com Duda Nagle, Sabrina Sato segue solteira e respondendo algumas perguntas dos fãs sobre como consegue lidar com o novo momento da vida. Desta vez, a apresentadora da Globo usou as redes sociais e disse ser uma pessoa grata por tudo.

“Iluminada são as pessoas que me aguentam. Minha família, amigos, vocês[fãs]. Todo mundo que me dá muito carinho e são muito importantes. Eu tenho muita sorte de ser rodeada de pessoas amorosas”, começou ela, que é uma das juradas do The Masked Singer Brasil.

Após sete anos, Sabrina Sato está solteira (Reprodução/Instagram)

Em seguida, Sabrina disse para uma fã chamada Isabela que procura sempre cuidar de si: “Eu também procuro cuidar tanto da minha cabecinha, que na verdade é uma cabeçona, fazendo análise, estudando muito. Além de cuidar da cabeça, eu acho muito importante lembrar que cuidar do nosso espírito também e ter em mente que se a gente está passando por um período difícil, por algo que não está tão bom, tudo vai melhorar. Sempre, depois da tempestade vem o sol”.

Por fim, depois de chamar o novo momento de “período difícil”, Sabrina Sato reforçou que está focada no trabalho: “Então, é algo que eu não preciso me esforçar, vem naturalmente. Eu sou muito feliz, sou muito grata a vida. Eu acho que é a forma como eu encaro tudo, de forma otimista. Eu também reconheço tudo que eu batalhei, eu gosto do que eu faço. Eu amo muito o dia a dia, a ralação, o trabalho”.

Sabrina Sato e Cauã Reymond (instagram.com/@sabrinasato @cauareymond)

A separação de Sabrina e Duda Nagle

Juntos desde 2016, Sabrina Sato e Duda Nagle anunciaram o fim do relacionamento pelas redes sociais. Aos 42 anos, a apresentadora escreveu aos fãs sobre os seus sentimentos e também como seria a convivência do o ex, já que eles são pais de Zoe.

“Eu gostaria que durasse para sempre, mas o ‘para sempre’ é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos”, iniciou Sabrina em suas redes.

Ex de Sabrina Sato, Duda Nagle, é clicado em praia e sunga marcada chama a atenção Reprodução - Twitter - @AlvaroPenerotti

Já Duda publicou uma nota por meio de suas redes sociais. Após o esclarecimento, o ator afirmou não querer falar sobre esse assunto por um bom tempo: “É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz”.

