Clara Chía não tirou fotos na antiga casa de Shakira e Piqué e fãs fizeram questão de provar!

No dia 2 de abril, Shakira e seus filhos Milan e Sasha se despediram de Barcelona para começar uma nova vida em Miami, longe de Gerard Piqué e sua família.

Na ocasião, foi divulgado que a mansão que por anos a cantora colombiana e o ex-jogador de futebol viveram com seus filhos, seria colocada à venda e que Piqué ficaria com todo o dinheiro da transação, inclusive, conforme o acordo que fez com a cantora para que ela ficasse com a guarda dos menores.

Clara Chía entrou na antiga casa de Shakira e Gerard Piqué?

Há poucos dias foi divulgado nas redes sociais que Clara Chía teria entrado na mansão onde viveram Shakira, Piqué e seus filhos, e tirou algumas fotos na varanda.

De acordo com o jornal El Nacional de Catalunya, a jovem de 24 anos percorreu a residência localizada na área exclusiva da Ciudad Diagonal, em Barcelona, para tirar selfies em todos os cantos, incluindo o terraço em que Shakira apareceu inúmeras vezes para cumprimentar seus fãs e agradecê-los pelo apoio.

Shakira en el balcón de su casa saludando a los fans que es estaban afuera de su casa. Con una sudadera con la leyenda ”Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan„ Cabe destacar que adentro se llevaba a cabo el cumpleaños de Milan. Reina de la humildad pic.twitter.com/akBmnueD0T — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) January 22, 2023

“Não é a pequena varanda onde havia uma bruxa olhando para a casa dos pais de Piqué? É o grande terraço superior com vistas”, explicou o canal ao mostrar as imagens que rapidamente se tornaram virais nas redes e que mostram Clara Chía com uma blusa e gorro de lã.

No entanto, recentemente fãs da modelo indicaram que essas fotos não foram tiradas na antiga casa de Shakira e que, se for verdade, seria necessário acabar com o linchamento que estavam fazendo com a atual namorada de Piqué.

Prova de que Clara Chía não tirou fotos na casa de Shakira

A conta de fã de Clara Chía e Piqué, @ClaGerFans, que frequentemente publica notícias positivas relacionadas a ambos, se encarregou de desmentir e explicou em sua conta oficial:

Es tan obvio y evidente que NO son los mismos lugares. El balcón donde está Clara tiene azulejos, y los balcones de la ex casa de Gerard NO los tiene, Pero bueno, se ve que a la señora @Laura__Fa su inminente desempleo la tiene muy alterada y anda divulgando mentiras 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/IiLd71RmR0 — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 10, 2023

“É tão óbvio e evidente que NÃO são os mesmos lugares. A sacada onde Clara está tem ladrilhos, e as sacadas da antiga casa do Gerard NÃO tem, mas olha, dá pra ver que a dona @Laura_Fa está muito chateada com o desemprego iminente dela e está espalhando mentiras”, escreveu o perfil e ainda citou diretamente a jornalista espanhola, apontando que ela era a responsável por continuar espalhando o boato por meio do seu podcast Mamarazzis.

Como prova disso, a página publicou as possíveis evidências: as fotos de Clara Chía e as de Shakira no mesmo local e cujos arredores não têm nenhuma semelhança.

Leia também: