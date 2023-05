Chocolate com Pimenta: Presente do ‘mundo dos mortos’ deixa Aninha feliz; entenda

Em Chocolate com Pimenta, Aninha (Mariana Ximenes) acorda com uma pimenta em sua cama e descobre que foi entregue por Ludovico (Ary Fontoura) (Renato Rocha Miranda/Globo)

Ana Francisca (Mariana Ximenes) ganhará um presente vindo do mundo dos mortos na reprise de Chocolate com Pimenta. Nos próximos capítulos, a protagonista da novela da tarde vai se surpreender ao encontrar uma pimenta em seu quarto.

O presente será dado por Ludovico (Ary Fontoura), quando Aninha estiver em um sono profundo. Na cena, o espírito do ricaço aproveita o momento para invadir o quarto dela e, misteriosamente, colocar a pimenta vermelha no travesseiro da personagem, que vai levar um susto ao acordar.

Chocolate com Pimenta: Ludovico (Ary Fontoura) aparece no quarto de Aninha (Mariana Ximenes) (Renato Rocha Miranda/Globo)

A princípio, Ana Francisca não entende como a iguaria chegou até sua cama, então, decide conversar com Miguel (Caco Ciocler), que dirá que já viu a pimenta no livro das receitas do pai: “Ele desenhou essa pimenta no livro”, revela o cigano.

Mesmo sem entender, ela sorri ao saber que não foi abandonada por seu amigo, mesmo depois da morte: “Não pode ser, se ele veio porque não falou comigo? Sinto tanta saudade”.

Ao perder a fábrica de chocolate, Ana Francisca (Mariana Ximenes) reúne toda a família em Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

A pimenta será uma surpresa tão grande para Ana Francisca, que ela conseguirá deixar a pobreza e reabrir o processo contra os vilões de Chocolate com Pimenta, que armaram um plano para que ela perdesse toda fortuna deixada pelo personagem de Ary Fontoura.

LEIA TAMBÉM: ‘Me deixou mal’: Internautas reagem ao assistir o novo crime do Linha Direta

Em cenas futuras, a protagonista decide seguir fazendo bombons no sítio da família e, depois, vai vender as iguarias nas ruas de Ventura. Na cozinha, mesmo não sabendo cozinhar muito bem, ela une a pimenta aos chocolates e, por fim, consegue um sabor diferente nos bombons.

Ana (Mariana Ximenes), Miguel (Caco Ciocler), Timóteo (Marcelo Novaes), Márcia (Drica Moraes) fazem bombos em Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

A surpresa será que todos vão gostar do sabor do chocolate, que nunca foi vendido na loja da fábrica, e, com isso, a viuvinha terá muito sucesso nas ruas da cidade.

Escrita por Walcyr Carrasco, a reprise de Chocolate com Pimenta conta com Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes e Tarcísio Filho, entre outros famosos.

LEIA TAMBÉM: ‘Quietinha para morrer velhinha’: Jojo Todynho joga indireta sobre novo affair