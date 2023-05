As bailarinas de Anitta e Ludmilla, Ohana Lefundes e Giovanna Vasconcelos, anunciaram nas redes sociais que não estão mais juntas. O namoro durou poucos meses e as duas tinham um relacionamento aberto.

Em seu Instagram, Ohana escreveu: “Eu e Giovanna não estamos mais juntas. Estamos nos cuidando, separadamente, e tudo vai ficar bem! Obrigada por entenderem e respeitarem esse momento“.

Bailarinas de Anitta e Ludmilla anunciam fim de relacionamento, que era aberto Imagem: reprodução Instagram (@ohanalefundes)

Já Giovanna disse: “Vim comunicar que eu e a Ohana terminamos. Está tudo bem, fizemos o melhor para as duas. Peço, do fundo do meu coração, que respeitem esse momento”.

Bailarinas de Anitta e Ludmilla anunciam fim de relacionamento, que era aberto Imagem: reprodução Instagram (@_giovass)

Segundo o Extra, Ohana chegou a formar um trisal com a chefe Anitta em 2019. O site informa que as duas foram vistas se beijando na balada, enquanto Anitta namorava Pedro Scooby.

Assista a um vídeo das duas juntas:

“Te amo, minha diva”: Este é o preço que Ludmilla pagou para ver Beyoncé de perto

Conhecida no início da carreira como MC Beyoncé, Ludmilla revela estar ansiosa para conhecer a cantora original. “Tô tão ansiosa por esse momento, Meu Deus”, escreveu ela em um story do Instagram na última quarta-feira (10).

No vídeo, Lud explica que estará em mais de um show e que um dos ingressos que ela garantiu é ‘Honey’, que dá direito a ela assistir ao show no palco, bem próximo de Beyoncé.

“Gente, o surto, eu estou vendo os vídeos do Show da Beyoncé. E os meus ingressos são Honey! No início fiquei na dúvida porque eu não queria ver o show só as costas dela, então eu não sei. Um dos primeiros eu vou no Honey, mas nos próximos eu quero ver de frente”, explicou.

De acordo com o site Revista Marie Claire, o ingresso ‘Pure/Honey On Stage’ custa £2.400, aproximadamente R$ 15 mil na cotação atual.

