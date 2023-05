Após anúncio de gravidez, MC Mirella pede para seguidores indicarem nomes diferentes: “Não quero nada comum”

MC Mirella anunciou na noite da última quinta-feira (11) que está esperando o primeiro filho de Dynho Alves. O anúncio foi feito por meio de publicidade de um teste de gravidez.

Antes do anúncio, o site ‘Metrópoles’ já havia dado o furo sobre a gravidez, o que não agradou a funkeira, que postou indiretas por meio de música, como esse trecho de ‘Bem Plena’.

“Eu não ‘to ligando pro que tão falando. Quem eu pego não tá reclamando, o problema é meu. Enquanto elas falam de mim, eu tô bem plena, tô roubando a cena, tô jogando a raba bem devagarinho”.

Cantora pede sugestão de nomes

Com o anúncio da gravidez, a cantora postou diversos stories dando mais informações sobre a gravidez. Primeiro ela informa que o bebê está previsto para nascer entre o final de dezembro e janeiro.

Além disso, a MC acha que será um menino. O chá revelação acontece em junho.

Mirella também pediu para os fãs sugestões de nomes. Ela indicou que deseja nomes diferentes, “nada comum e simples”.

