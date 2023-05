“Visita? Deus me livre”: Viih Tube abre o jogo sobre maternidade real para Ana Maria Braga

Ana Maria Braga recebeu a mãe do ano no Mais Você da manhã de hoje, 11 de maio. Viih Tube mostrou pela primeira vez sua filha ao vivo durante um programa e falou sobre as dores e delícias da maternidade real.

A influenciadora e ex-BBB foi a convidada do matinal, pois ela tem viralizado na internet por mostrar o que é a maternidade, como ficou o corpo durante a gravidez e pós-parto e tem sido elogiada por muitas mulheres pela força e coragem de se mostrar tão verdadeiramente.

“ Você está ajudando a desmistificar tabus que muitas mamães tem em relação com o corpo. No começo, voce evitou mostrar o rosto da Lua nas redes, mas semana passada, você resolveu mostrar. Eu achei muito legal”, elogiou Ana Maria.

Vih Tube e Eliezer formaram uma família linda, é visível o brilho!! #MaisVoce — . (@Lulis____) May 11, 2023

“Na verdade a gravidez toda eu passei por alguns haters e a gente fica mais sensível, né? Aí pensei ‘a hora que a Lua nascer, eu não posso ficar mal’. Nenhuma mãe tem que ter nenhuma intervenção nos primeiros dias” , contou Viih Tube sobre sua decisão de preservar a imagem da filha.

E continuou: “Visita? Deus me livre! Se bate aqui em casa eu mando embora na hora”. A ex-BBB continuou falando sobre a importância de nos 15 primeiros dias, ser o contato apenas da mãe e o pai com o bebê, por isso preferiu ter privacidade neste momento.

“Eu quis esperar um pouco para mostrar o rosto dela, porque os haters falam mal de nenéns que acabaram de nascer. Eu sou muito leoa, eu nao ia suportar isso”, desabafou a influenciadora.

Durante o matinal, algumas imagens do dia a dia da influenciadora foram mostradas em vídeos, enquanto ela conversava com Ana Maria, inclusive o primeiro mêsversário da lua, que foi sobre o Monstros SA.

A influenciadora disse que tem recebido muitos elogios pela forma que ela está lidando com a maternidade e que está muito feliz com isso. “Povo elogiou, respeitou o meu tempo e a minha decisão”, disse.

A Viih Tube, mamãe de primeira viagem, dando show de maturidade #MaisVoce pic.twitter.com/knHtfj7IOd — Vera Regina ❤🖤 (@vera_regina14) May 11, 2023

Viih Tube falou ainda sobre a parceria do Eliezer, que nos tempos de BBB, dizia que nem queria ser pai. “Ele está sendo muito parceiro. Eu esperava que ele ia ser babão, mas ele vive a maternidade junto comigo realmente. Deus foi muito bom comigo, porque o Eli faz exatamente tudo igual a mim. Para quem não queria ter filho, pagou com a língua”.

Ela ainda brincou sobre Lua ser a cara do Eli: “Eu pari meu marido”.

O companheiro da influenciadora e também ex-BBB, entrou um pouco na entrevista e elogiou Viih: “A Lua tem muita sorte de ter uma mae como a Viih. Ela é perfeita”.

“Sempre foi um sonho meu, por isso eu estou fazendo de tudo mesmo”, finalizou a influenciadora. Ao que Ana Maria completou: “Você representa todas as mamães que fomos e as mamães futuras. Na esperança de dias melhores para as mamães”.

Eu achei super fofo a entrevista da Viih tube e Eli #MaisVocê — Gustavo🪬 (@eugusoliveiraa) May 11, 2023

