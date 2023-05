Veja a homenagem do filho de Marília Mendonça que emocionou a todos na escola

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, foi homenageada pelo neto Léo Mendonça, de 3 anos, em comemoração ao Dia das Mães e não conseguiu conter a emoção.

Na gravação feita na escolinha de Léo, a criança aparece com um coração escrito ‘Ruth’ e cantando, depois avó e neto brincam juntos.

Em um dos stories com a foto do céu, Ruth escreveu: “O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho para as mães”.

Assista ao momento emocionante:

EMOCIONANTE 😭 Ontem foi a primeira apresentação de dia das mães do Léo, filho da Marília Mendonça 💔 Ele fez a apresentação para sua vó Ruth, que não conseguiu segurar as lágrimas. pic.twitter.com/3o4494sruu — Harizza Dharma 🔥 (@Harizza) May 11, 2023

Revelado nome do filho de Rihanna e o ‘significado secreto’ por trás depois de muito mistério

Sucesso no Met Gala 2023, a cantora Rihanna vai comemorar nesta semana o aniversário de 1 ano de seu primeiro filho com o famoso A$AP Rocky.

No entanto, só agora, depois de quase 12 meses que o nome da criança foi revelado, como detalhado pela Revista Quem.

Revelado nesta semana, o herdeiro de uma fortuna de milhões de dólares se chama RZA Athelston Mayers.

No entanto, a escolha do nome não foi aleatória da parte da cantora, de 35 anos, que está grávida novamente, do rapper, de 34.

Trata-se de uma homenagem ao produtor e rapper RZA, o líder do grupo Wu-Tang Clan.

Já Athelston é o segundo nome de A$AP, que na verdade se chama Rakim Athelaston Nakache Mayers. Sendo uma homenagem para o pai.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site The Daily Mail.

A página obteve uma copa da certidão de nascimento de RZA, o menino nasceu no dia 13 de maio, no Hospital Cerdars-Sinai, em Los Angeles.

