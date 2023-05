‘Surra de pix’: Tatá Werneck entra na brincadeira e compartilha memes de sua nova personagem

Os espectadores da nova novela da Globo, Terra e Paixão, tiveram muito o que comentar após o capítulo desta quarta-feira, 10 de maio. O motivo? Foi ao ar a primeira cena do lado oculto de Anely, personagem interpretada por Tatá Werneck na novela de Walcyr Carrasco.

Enquanto vive de forma simples e recatada diante de seus amigos, namorado e familiares, Anely tem uma segunda personalidade e encarna a dominatrix para trabalhar como camgirl escondida de todos!

Com as primeiras cenas da vida dupla de Anely indo ao ar, a internet foi à loucura e em pouco tempo diversos memes apareceram nas redes sociais, e até mesmo foram compartilhados pela própria Tatá, que não deixou de se divertir com as comparações, e reações, às cenas quentes de sua personagem.

Alguns seguidores não deixaram passar em branco a semelhança de Anely com a personagem “Tiazinha” de Suzana Alves, e prontamente fizeram a comparação entre as duas. Enquanto isso, outros compararam as personalidades distintas de Anely com as gêmeas Ruth e Raquel, ganhando até mesmo o reconhecimento da atriz!

Tata Werneck as Suzana Alves

Hahaha amei isso https://t.co/0gSspLkQZ7 — Tata werneck (@Tatawerneck) May 10, 2023

Sem pudor

Para viver a personagem Anely, Tatá revelou que precisou se acostumar novamente com o ritmo das gravações e se dedicar a uma preparação física ainda mais intensa. “Ainda estou me acostumando, gravar uma novela tem um ritmo muito intenso para o dia a dia”.

Com cenas ousadas, a atriz também intensificou sua carga de exercícios físicos para se sentir mais a vontade com o próprio corpo nas gravações.

“Me apaixonei de verdade por fazer exercícios. Comecei a correr e a malhar”, revelou em entrevista ao Splash.

Além disso, ela ainda se dedicou a pesquisar e entender os motivos que levam as pessoas a ingressarem no trabalho de camgirl, mas não chegou a participar de lives para vivenciar a intimidade dessas pessoas.