Stalker: homem que diz ser pai de Eduardo Costa persegue e ameaça mãe do cantor

Um homem que se identifica como o pai do cantor Eduardo Costa vem aterrorizando a vida de Maria Raimunda da costa, mãe do cantor, obrigando-a a sair de casa e se esconder na casa de parentes para evitar a perseguição.

Segundo a polícia, o homem já vinha ameaçando Maria Raimundo com ligações telefônicas e cartas que eram colocadas diretamente em sua caixa de correio. Ele alega ter conhecido a mãe do cantor em Goiânia e insiste que é o verdadeiro pai de Eduardo Costa, apesar de Maria Raimunda garantir que só conheceu a cidade de Goiânia quando viajou para lá com o filho, que na época já era famoso.

Na última terça-feira, ela foi surpreendida com a presença do homem na frente de sua casa e voltou a ameaçá-la. Em suas redes sociais, Sara Costa, irmã de Eduardo, revelou o drama pelo qual está passando a sua mãe:

“A minha mãe já tem alguns anos que um senhor liga pra ela, entra em contato com ela, pra falar algumas coisas que é pai do Eduardo e a grande verdade é que a gente não deu a importância por acontecer muito, diversas vezes apareceram mulheres falando que eram mãe de filhos do Eduardo, foram até em programas de televisão, a gente achou que era só mais um caso e não demos a importância que deveria ter dado deste o início”, disse.

“Um tempo atrás ele colocou uma carta no correio da minha mãe, escrita a mão… Fizemos um boletim de ocorrência mais né… Complicado. Enfim, ele deu uma sumida, mas antes de ontem minha mãe estava em casa e ouviu a campainha tocar algumas vezes e não viu ninguém pela câmera e quando saiu pra resolver algumas coisas a pé deu de cara com esse senhor na porta da sua casa, com tom de ameaça, falando um monte de besteiras, ela me ligou e chamamos a polícia, mas ele fugiu”, disse Sara.

Em função das ameaças, a família do cantor procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência. Investigadores foram acionados e estão tentando identificar o suspeito.