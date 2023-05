Shakira segue bem acompanhada: a loba e Lewis Hamilton são flagrados em um passeio de iate

Shakira está finalmente curtindo sua vida como uma mulher solteira. Depois de receber o prêmio de ‘Mulher do Ano’ durante o evento Billboard Latin Women in Music, a colombiana também foi flagrada curtindo a Fórmula 1, onde foi vista ao lado de Tom Cruise.

Tom Cruise y Shakira on the grid in Miami! 🏁💫 pic.twitter.com/kgafuqqYVD — Fader Shak (@faderg2_) May 7, 2023

E, após o evento, também foi flagrada saindo para jantar com o heptacampeão de Fórmula 1, o piloto Lewis Hamilton, no Cipriani, restaurante exclusivo e luxuoso de Miami. Bom, parece que a companhia do piloto a agradou, pois eles se encontraram novamente para desfrutar de uma viagem de iate nesta quarta-feira, 10 de maio.

mf really got Shakira doing the Debby Ryan hair tuck?????? oh he's badddddd pic.twitter.com/23qFDjZ7lR — Lara (@fuzzybvn) May 11, 2023

Shakira e Lewis Hamilton curtem um passeio de iate

A cantora de 46 anos foi fotografada embarcando em um barco de luxo em Miami com o heptacampeão mundial, de 38 anos. Hamilton, que se juntou ao esgrimista Miles Chamley-Watson e outro grupo de amigos, buscou Shakira na frente de sua mansão.

A cantora entrou no barco com um look todo lilás, com top cropped de franja, que combinou com uma saia e uma camisa leve. Enquanto isso, o piloto usava uma regata preta com shorts quadriculado preto e branco.

Forget Fernando Alonso and Taylor Swift.

Here are Lewis Hamilton and Shakira. pic.twitter.com/VlAeyYljya — Stefanie (@fastpitstop) May 11, 2023

O barco, que estava carregado com pranchas de surf e vários infláveis flutuantes, partiu para o oceano.

Shakira a solteira mais cobiçada?

A colombiana está solteira após sua separação dramática do pai de seus dois filhos, Gerard Piqué. Com sua vida nova em Miami, toda vez que sai com alguém é inevitável que não haja especulações sobre um possível romance.

Shakira anunciou sua separação do ex-jogador de futebol de 36 anos em junho de 2022, em meio a rumores de uma suposta infidelidade do empresário com sua atual namorada, Clara Chía.

Shakira y Tom Cruise en el gran premio de Miami. Ahora sí Shakira en modo celebridad. pic.twitter.com/D3m4apvg9w — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

Recentemente, a artista colombiana foi flagrada com Tom Cruise no Grande Prêmio de Miami e uma fonte próxima aos dois relatou ao site Page Six que o ator está “extremamente interessado em Shakira”.

No entanto, uma fonte próxima a Shakira disse ao US Weekly que ela “não tinha interesse em sair com ele”.

Será que é por que as cosias têm dado certo com o piloto da Fórmula 1? Seguiremos acompanhando por aqui.

