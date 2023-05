“Ridículo”: Beijo entre duas mulheres tem torcida na web, mas decisão da novela da Globo causa revolta

Mais um casal de “Vai na Fé” conquistou o coração dos espectadores, mas a torcida está bastante desapontada.

Isso aconteceu porque o tão esperado beijo ficou de fora do último capítulo da trama das 19h da TV Globo.

Clara, interpretada por Regiane Alves até se manifestou por seu personagem não ter levado adiante o beijo com a personal trainer Helena, da atriz Priscila Sztejnman.

“Devagar e sempre... Um passo de cada vez para construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas”, escreveu para acalmar os fãs.

rosane svartman me empurrou pra 64 sem dó e piedade, me senti em um país oriente médio que sensação ruim, o tanto que foi ridículo esse corte, se for pra fazer censura não precisa nem dá continuidade na história delas — zøe waraha.❤️‍🔥 (@zoemenin) May 10, 2023

Mesmo assim, a cena ser cortada decepcionou bastante a Web e a decisao foi apontada até como censura.

“Rosane Svartman me empurrou pra 64 sem dó e piedade, me senti em um país oriente médio que sensação ruim, o tanto que foi ridículo esse corte, se for pra fazer censura não precisa nem dá continuidade na história delas”, escreveu uma das espectadoras se referindo a autora da novela e relembrando a censura da ditadura militar no Brasil que durou entre 1964 e 1985.

Confira mais algumas reações após o corte do beijo lésbico na novela:

Pensei exatamente nisso. Senão a Helena não iria falar “isso não foi apropriado” e a Clara “não, eu fiquei com vontade”. CORTARAM MEU CORAÇÃO, não só a cena hahha — priscila b. 🌶️ 🏹 (@_pricila) May 10, 2023

Brasil é mt atrasado pqp a europa surra — kessy (@buiarqueen) May 11, 2023

tava muito bom p ser verdade — yanca (@ybiankkk) May 10, 2023

Fiquei tão triste. Já teve tanta cena sexual de mau gosto na novela, coisa pesada e errada.. e uma boniteza dessas censurada. De cortar o coração. — Princess Dyke (@_luizapita) May 10, 2023

Essa não é a primeira vez que as redes sociais saem em defesa dos seus casais favoritos e acusam a emissora de censura.

No ano passado, a novela transmitida as 18h, “Além da Ilusão” decepcionou os fãs que aguardavam ansiosamente por um beijo entre Plínio (Nikolas Antunes) e Leopoldo (Michel Blois).

“Plínio pediu Leopoldo em casamento e o casal de pombinhos já começou a planejar seu futuro: “Só falta uma coisa para esse momento ficar perfeito. Posso te dar um beijo?”, pediu o ator. Neste momento, Arminda (Caroline Dallarosa) levou Inácio (Ricky Tavares) para outro ambiente e a câmera os seguiu: “O que é isso, Arminda?! Por que saímos correndo?”, quis saber o galã. “Ah, meu querido, você trabalha numa rádio, sabe muito bem que o horário não permite!”, escreveu o Metrópoles ao explicar a cena.

eu esperando mais cena de flertes, o primeiro contato, o primeiro beijo do leopoldo e plínio e a autora pulou logo pro pedido de casamento e ainda cortou o beijo 🤡 #AlémDaIlusão pic.twitter.com/8Jwt6nL9VQ — joão deivison (@joaodeivison) June 14, 2022

A Globo, por sua vez, já exibiu alguns beijos entre casais do mesmo sexo nas produções Orgulho e Paixão (2018) e Malhação: Vidas Brasileiras (2018).

