Sucesso no Met Gala 2023, a cantora Rihanna vai comemorar nesta semana o aniversário de 1 ano de seu primeiro filho com o famoso A$AP Rocky.

No entanto, só agora, depois de quase 12 meses que o nome da criança foi revelado, como detalhado pela Revista Quem.

Revelado nome do filho de Rihanna e o ‘significado secreto’ por trás depois de muito mistério

Revelado nesta semana, o herdeiro de uma fortuna de milhões de dólares se chama RZA Athelston Mayers.

No entanto, a escolha do nome não foi aleatória da parte da cantora, de 35 anos, que está grávida novamente, do rapper, de 34.

Trata-se de uma homenagem ao produtor e rapper RZA, o líder do grupo Wu-Tang Clan.

Já Athelston é o segundo nome de A$AP, que na verdade se chama Rakim Athelaston Nakache Mayers. Sendo uma homenagem para p pai.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site The Daily Mail.

A página obteve uma copa da certidão de nascimento de RZA, o menino nasceu no dia 13 de maio, no Hospital Cerdars-Sinai, em Los Angeles.

Confira novas fotos do herdeiro da cantora:

Com informações da Revista Quem

