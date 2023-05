Preta Gil revela como lida com a queda de cabelo em tratamento contra câncer (Alice Venturi)

Preta Gil viajou para São Paulo para continuar com o tratamento contra um câncer no intestino e, pelas redes sociais, a filha de Gilberto Gil resolveu falar sobre o cuidado que tem com o cabelo.

Em tom de brincadeira, a famosa postou um vídeo onde contou que os fios estão caindo: “Bora cuidar do cabelo. Caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida”, escreveu Preta na legenda da publicação. Para cuidar bem das mechas, Preta Gil também foi a um spa, onde foi cuidada por um profissional.

Anteriormente, Preta Gil usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos fãs e foi questionada em uma caixinha sobre a queda de cabelo. Segundo a cantora, o seu tratamento não afeta tanto o couro capilar: “Eu não faço tratamento para cair o cabelo. Tem aquela touca de gelo, né…No meu caso, eu não posso fazer essa touca, porque eu uso um remédio que eu não posso, enfim, beber gelado, nem nada disso”, começou ela.

LEIA TAMBÉM: ‘Não é injustiçada’: Apresentadora de TV ‘atacou’ Patrícia Poeta ao vivo

A famosa disse ainda que mesmo assim ela já sente uma leve diferença. Além disso, ela afirmou que alguns fios estão caindo: “A doutora Ketlyn, minha médica, minha dermato [dermatologista], me passou uma vitamina para me ajudar. O meu cabelo vai cair, pode ser que ele caia pouco, pode ser que ele caia muito. Ele já está caindo, alguns bastantes fios, mas não tufos”.

Ao conversar com os fãs, Preta Gil revelou que está perdendo o volume, mas que não está preocupada com isso: “Estou deixando acontecer o que tiver que acontecer e depois a gente vê o que faz, se eu vou querer botar aplique, fazer extensão, lace”.

Sempre em contato com os fãs, a filha de Gilberto Gil também usa as redes sociais para tranquilizar os fãs: “Deus me permitiu acordar mais um dia. Sou toda gratidão por estar viva e cheia de força para lutar pela vida!”, escreveu a famosa em uma publicação.

LEIA TAMBÉM: Preta Gil não deseja que Rita Lee descanse em paz e explica seus motivos