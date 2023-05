‘Os gastos dobraram’, revela Maíra Cardi após o início do relacionamento com o Primo Rico

A choach de emagrecimento e influenciadora Maíra Cardi decidiu compartilhar com seus seguidores as mudanças pelas quais seu orçamento passou desde o início do relacionamento com o coach de finanças Thiago Nigro, o Primo Rico.

Conforme publicado pela Quem, o relato foi feito pelo Instagram da influenciadora, quando ela dividiu com seus seguidores os detalhes de sua vida financeira após o início do romance.

Em um momento de desabafo, ela declarou: “Estou exausta em todos os sentido. Minha vida já era corrida, e tenho minhas empresas, meus filhos e meu lado influencer”.

“Agora tenho um amor com quem viajo toda hora pelo lado pessoal e de trabalho. E casamento, então? E o gasto? Estou gastando o dobro do que gastava, em todos os sentidos”.

“Viajar tem o lado bom e o lado ruim. Com a paixão, você vai dando presente, comprando coisas, e tem o casamento. Estou enlouquecida! Precisava achar dinheiro no bolso. Não tem nada mais gostoso”, finaliza Maíra.

Noivado e casamento relâmpagos

Após apenas um mês de relacionamento, Maíra Cardi e Thiago Nigro ficaram noivos durante uma viagem de retiro espiritual para Israel.

O pedido de casamento veio após Thiago realizar o batizado da amada nas águas do Rio Jordão e foi planejado de forma surpresa pelo noivo.

Ao retornarem para o Brasil, os pombinhos anunciaram a data do casamento durante sua participação do Podcast “PodCats”, e confirmaram que a união será celebrada ainda em 2023, o mês de agosto.

Recentemente, Maíra revelou que vai visitar o local da celebração e dividir alguns detalhes com seus seguidores. Ela também garantiu que o casamento, marcado para Agosto, acontecerá em um hotel particular nas montanhas, onde ela afirma se sentir “mais próxima de Deus”.

Após a celebração, o casal seguirá para a lua de mel na Grécia.

