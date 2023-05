O que está por trás das fotos do príncipe William sendo infiel a Kate Middleton; elas são reais?

Rose Hanbury, ex modelo e marquesa de Cholmondeley, teria sido amante do príncipe William desde 2019

Nos últimos meses, voltou-se a se falar sobre a suposta traição do príncipe William com Rose Hanbury, já que fotos antigas entre ele e a ex-modelo voltaram a circular nas redes e nos sites britânicos.

Em 2019 surgiram os mesmos boatos e chegou-se a dizer que a princesa de Gales, Kate Middleton cortou todas as relações com a modelo, que além de ser sua vizinha, era amiga íntima do casal por partilhar o mesmo círculo social.

Rose é muito próxima da família real, pois é a esposa do marquês David Cholmondeley, que trabalha para o rei e a rainha.

Mas o que está por trás das fotos do príncipe William sendo infiel?

Naquela época, foram divulgadas algumas fotos que ressurgiram recentemente, o que, para muitos, confirmaria que o futuro rei do Reino Unido vem traindo sua esposa desde então.

Eles foram capturados enquanto William estava em uma boate dançando com uma mulher, enquanto a mãe de seus filhos estava em casa grávida do terceiro filho, o príncipe Louis. Na época, foi divulgado que o príncipe de Gales estava bêbado e que Hanbury estava desfilando no evento.

As fotos divulgadas, no entanto, não são muito claras, por isso é difícil confirmar a identidade da mulher - mas, fontes próximas diziam ser a modelo e antiga amiga de Kate, Rose Hanbury. A única coisa que é possível ver nas imagens, é o príncipe William sendo muito carinhoso com outra mulher, o que desde então rendeu a ele o apelido de “infiel”.

Em uma foto, ele é visto abraçando, supostamente, Rose Hanbury, colocando o rosto em seu pescoço e em outras, parece que ele a beija em seu rosto ou em seus lábios.

A família real nunca comentou sobre essa polêmica envolvendo o também infiel, rei Charles e, por enquanto, William e Kate permanecem com a imagem de família perfeita que sempre os caracterizou.

