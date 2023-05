O que diz a linguagem corporal da amante do príncipe William em frente de Kate Middleton

Rose Hanbury pareceu bem tensa no penúltimo encontro com o casal de Gales (WPA Pool/GettyImages)

Poucos dias após a coroação do rei Charles III, o mundo inteiro segue de olho no príncipe William e sua esposa Kate Middleton, diante de rumores que apontam para uma suposta relação extraconjugal entre o filho do monarca e Rose Hanbury.

Supostamente, William e Rose estão ligados desde 2019, depois de aparecerem juntos em uma boate dançando juntos na ausência de Kate Middleton, que estava em casa grávida do terceiro filho, o príncipe Louis.

Na época, Kate e Rose apareciam sempre próximas nas fotos, já que elas eram além de vizinhas, amigas próximas.

Isso é o que dizem as expressões de Rose Hanbury e Kate Middleton

Maryfer Centeno foi quem analisou a linguagem corporal de Rose Hanbury e Kate Middleton, durante um de seus encontros reais, assim como já fez com outras celebridades. Quem mais parecia desconfortável? O próprio príncipe William.

“Rose Hanbury parece mesmo tensa, está até com um sorriso nervoso, mas quem parece que está sem o menor dos problemas é Kate Middleton”, destacou.

Da mesma forma, ela percebeu as expressões de William que estava ao lado delas e seus olhos podiam mostrar suas mentiras e desconforto, tendo as duas mulheres no mesmo lugar.

“Há um olhar deprimido em um cara que geralmente é sério e aqui está um sorriso de escárnio, que não parece nada confortável. A única confortável é mesmo Kate Middleton”, disse ela.

No entanto, a especialista destacou que isso ainda é especulação e que pensar que esses gestos poderiam trair a infidelidade seria “absurdo”.

Apesar de todos os comentários que a imprensa britânica tem feito sobre a infidelidade do príncipe William, eles continuam aparecendo em diversos eventos mostrando que tudo está indo bem entre eles.

Muitos dizem que a princesa de Gales teria aceitado tamanha infidelidade, mas prefere garantir seu lugar na coroa, para seu bem-estar econômico e para manter a imagem da realeza britânica, assim como a de seu casamento.

