‘Não é injustiçada’: Apresentadora de TV ‘atacou’ Patrícia Poeta ao vivo

A briga entre Patrícia Poeta e Sonia Abrão segue aquecida, principalmente, depois que a apresentadora do Encontro decidiu processar a comandante do A Tarde é Sua. Sem papas na língua, a jornalista da RedeTV! falou tudo que pensa sobre a contratada da TV Globo.

Segundo Sonia, a famosa não pode ser considerada uma injustiçada: “Ela não é uma injustiçada, porque o que acontece lá dentro é fruto, mas diretamente da maneira como ela se comporta, da maneira que ela vivencia a carreira dela, essa missão que ela tem de comandar o Encontro”, disse a jornalista.

Fãs de Patrícia Poeta criticam os ataques de Sonia Abrão (Reprodução/RedeTV!)

Ainda sobre o comando diário do Encontro, Sonia Abrão disse que Patrícia Poeta leva ao público uma imagem diferente daquela que realmente é: “O que a gente vê todos os dias, durante duas horas, é uma realidade muito diferente da que ela quer passar para as pessoas. Aliás, uma vocação provocar problemas, criar problemas, é muito sério ali”.

Durante uma roda de conversa no A Tarde é Sua, a contratada da RedeTV! seguiu afirmando que Patrícia Poeta precisa mudar o seu comportamento perante a imprensa: “Eu acho, particularmente, que não adianta ficar tentando tapar o sol com a peneira. Da entrevista, fala da vida, de outras coisas, da carreira, da realização do sonho. Não fica num samba de uma nota só, porque bater nessa tecla, nessa tecla, nessa tecla, não vai convencer ninguém”.

Manoel Soares deve deixar o Encontro com Patrícia Poeta de forma leve (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta perde a paciência e processa famosa

Patrícia Poeta não quer apenas que Sonia Abrão faça uma retratação pública sobre suas falas polêmicas no programa A Tarde é Sua. Agora, a contratada da TV Globo decidiu abrir um processo por injúria e difamação contra a jornalista da RedeTV!.

Segundo André Perecmanis, advogado da apresentadora do Encontro, Sonia terá que responder na justiça: “Ela [Sonia Abrão] praticou alguns crimes, na verdade. A gente pede que ela seja condenada por esses crimes, como injúria e difamação”, comentou o jurista, ao site Notícias da TV.

Patrícia Poeta processa a apresentadora Sonia Abrão (Reprodução/Globo)

O advogado de Patrícia Poeta afirma ainda que o processo criminal não tem como objetivo punir a apresentadora do A Tarde é Sua financeiramente. Segundo ele, a famosa não busca uma indenização financeira, mas sim uma punição pelos tais crimes.

André Perecmanis lembra que Patrícia chegou a pedir uma retratação pública, mas ela não quer somente isso: “Agora, a gente não trabalha com retratação. Pedimos condenação”, afirmou o advogado, que lembrou ainda que o pedido de desculpas foi feito há quase um mês, mas foi ignorado.

