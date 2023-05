Morte de Rita Lee: veja músicas mais pesquisadas da cantora no Youtube

A morte de Rita Lee fez com que a cantora fosse a personalidade mais buscada no Youtube nesta terça feira no Brasil e no resto do mundo.

De acordo com a plataforma de vídeos, desde que foi anunciada sua morte as pesquisas pelo nome “Rita Lee” subiram 73 vezes no Brasil e 77 no mundo.

Basicamente, as buscas ficaram em torno das músicas mais famosas da cantora. Ao lado do nome dela, o termo mais acessado foi “Rita Lee as melhores”.

De acordo com levantamento da plataforma nos últimos 12 meses, a música mais procurada de Rita Lee pelos internautas é “Ovelha Negra”, seguida de “Lança Perfume” e “Doce Vampiro”.

Veja a lista das mais procuradas

“Ovelha Negra”

“Lança Perfume”

“Doce Vampiro”

“Erva Venenosa”

“Minha Vida”

“Pagu”

“Reza”

“Amor e Sexo”

“Desculpe o Auê”

“Bwana”

Filho fala sobre a morte da mãe

Segundo o DJ e produtor João Lee, filho de Rita Lee, apesar da doença a morte de sua mãe pegou a todos de surpresa. Durante o velório, ele fez um desabafo sobre o que sua mãe representou em sua vida.

“Não é uma música, não é uma letra, não é um livro, não é uma frase, não é uma atitude. Ela é uma pessoa iluminada, mas, para mim, ela continua sendo uma... uma experiência. Eu vou continuar esse privilégio de ter recebido a educação dessa pessoa, sabe? Ela é minha vida. Então, a única coisa que eu posso fazer é manter essa missão de continuar levando isso para a frente, de amplificar essa história o máximo que eu puder”, concluiu.

Velório

O corpo da cantora de faleceu nesta segunda-feira, aos 75 anos, vítima de um câncer no pulmão, foi velado no planetário do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Milhares de fãs, amigos, artistas e familiares passaram pelo local para se despedir da cantora. Seguindo a vontade dela, seu corpo foi cremado em seguida em uma cerimônia aberta apenas para os familiares.