“Key merece respeito”: após comentários machistas sobre a Key Alves a polêmica bombou no Twitter

Alguns fãs do seu ex, o Cowboy, desrespeitaram a ex-sister durante live (Reprodução/Instagram)

Gustavo Benedeti, também conhecido como Cowboy, estava em uma live no Space com alguns fãs seus e de Key Alves, sua ex-namorada, com quem teve um relacionamento durante o BBB23. Durante a conversa com os fãs, ele acabou revelando se existia ou não a possibilidade de voltar com a ex-sister.

“Vou representar uns 90% das caixinhas de perguntas. Não, eu não voltaria com a Key. Eu adoro ela, torço muito por ela, quero vê-la muito feliz. Quero ser amigo dela, mas estou respeitando o momento e é isso”.

Mas, alguns fãs sem noção de Gustavo começaram a tecer alguns comentários bastante machistas e impróprios durante a live, o que despertou a revolta dos fãs de Key Alves, que descobriram sobre as frases sexistas e subiram a tag KEY MERECE RESPEITO no Twitter. Ouça:

Só consigo sentir nojo. Que mundo é esse que estamos? Até quando as mulheres vão ser tratadas desse.Jeito? Esses piros do Gustavo são o espelho dele.



KEY MERECE RESPEITO pic.twitter.com/nFXvdss640 — Lilica (@lilicaa496) May 11, 2023

“Depois de conhecer Key Alves ninguém tem coragem não. Antes de conhecer é uma coisa, ou então sei lá, uma ficada até vai”; “Quem for ficar com ela hoje, não vai sem proteção” ; “E ela gosta sem” e “A mina é quase um DST ambulante”, foram algumas das falas de fãs do ex-BBB.

E, apesar desses comentários, Gustavo agradece, em um momento pelo apoio desse fã, chamado Matheus: “Eu agradeço por tudo o que você posta, por estar do meu lado e segurando a mão”. Por isso, passou a ser criticado por internautas no Twitter.

KEY MERECE RESPEITO pic.twitter.com/XL13teJPy3 — Cretinas da Key 🇧🇷🇨🇦 Xita (@LillyBuaiz) May 11, 2023

Mas, no final, quando ficou sabendo que alguns de seus fãs xingaram a sua ex-companheira, Gustavo, também conhecido como Cowboy, decidiu defendê-la: “Eu não quero ver ninguém ofendendo ela, eu não admito esse tipo de coisa. Turma, não precisa diminuir um para exaltar o outro, entendeu? Cola comigo, turma. (…) Eu não estou [ficando] com ninguém e essa não é minha prioridade agora”.

