Key Alves e Gustavo juntos? Ex-BBB revela se voltaria com a jogadora de vôlei

Key Alves e Gustavo não devem mesmo voltar a ser um casal. Em um novo vídeo, o ex-participante do BBB 23 garantiu aos seus seguidores que não pretende reatar o romance com a jogadora de vôlei.

“Não, eu não voltaria com a Key. Eu adoro ela, torço muito por ela, quero vê-la muito feliz, quero muito ser amigo dela, mas eu estou respeitando o momento”, disse ele, que abriu uma caixa de perguntas nos stories do Instagram.

Key Alves e Gustavo foram um dos casais do BBB 23 (Reprodução/Globo)

Segundo o ex-brother, ele está solteiro e não pretende entrar em um novo relacionamento por enquanto. Além disso, Gustavo pediu para que os seus seguidores não ataquem Key Alves: “Não, eu não estou com ninguém e essa não é a minha prioridade. Eu não quero ver ninguém ofendendo ela. Eu não admito esse tipo de coisa, então, não precisa diminuir um para exaltar o outro. Entendeu? Coloca comigo, vem comigo”.

Gustavo também aproveitou a conversa para agradecer aos fãs: “Eu jamais, na minha vida, vou negar o amor de fã. Graças a vocês, aos meus solos, aos GusKey, eu estou conseguindo trilhar o meu caminho, realizar os meus sonhos. Então, gente, eu sou muito grato por tudo isso, por todo esse carinho, por todo esse amor”.

Após término, Key Alves fala que não quer ser amiga de Gustavo; eles eram um casal no BBB 23 (Reprodução/Globo)

Key Alves tatuou bandeira do México

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves compartilhou com seus seguidores do Instagram uma série de tatuagens que, segundo ela, representam tudo que viveu no confinamento do reality show da TV Globo.

“Eu decidi fazer uma homenagem tatuando POSTURADA E CALMA meu bordão do BBB...fizemos a Chave, meu emoji em homenagem aos meus fãs, tatuamos também o coração com a bandeira do México e uma homenagem linda que meus fãs fizeram ao falecimento do meu avô enquanto estava confinada, que foi as coordenadas de uma estrela onde se encontra ele hoje”, disse a atleta.

