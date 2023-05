“Estou nas nuvens”: Andressa Urach se emociona após voltar a frequentar culto em igreja; vídeo

A ex-modelo Andressa Urach revelou aos seus fãs, em publicação no seu canal no Youtube, que voltou a frequentar cultos em uma igreja, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Emocionada, ela contou que foi ao local acompanhada pela mãe e pelo padrasto e disse que estava sentindo “nas nuvens”. A ex-miss Bumbum ainda trava uma briga judicial com a Universal, sua antiga igreja, onde afirma que foi “abduzida” e sofreu “lavagem cerebral” para fazer doações que chegaram a R$ 2 milhões.

No vídeo, postado na quarta-feira (10), Andressa conta que foi até a nova igreja após um convite da mãe. “Acabei de chegar, renovada, foi uma reunião abençoada. Como é bom, né, ouvir a palavra de Deus. Estou nas nuvens, leve, depois de uma oração maravilhosa”, disse a ex-modelo (veja abaixo).

“Estou até sem palavras para compartilhar tamanha paz depois de participar dessa reunião do pastor Gil, que veio de Uruguaiana [RS] para fazer essa reunião aqui”, continuou.

Em seguida, a ex-modelo mostrou um lanche que comprou para ela e o filho mais velho, Arthur, e continuou falando sobre o culto.

“O nome da igreja é ‘Ponto de Fé e Amor’, que está começando agora. A primeira [unidade] foi em Uruguaiana e agora estão vindo para Porto Alegre. Nossa, mas foi muito bom. Falaram muito sobre a gente não perder a esperança, pois, enquanto a gente tem vida, tem que ter esperança. Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, mas Deus é especialista em mudar tudo”, destacou.

A ex-miss Bumbum também falou sobre um livro religioso que está lendo e mandou um recado motivacional aos seus fãs. “De repente você está aí triste, eu quero dizer que você é o tesouro (...) Você tem que levantar, escovar os dentes, tomar um banho, preparar sua refeição, arrumar sua casa e fazer tudo com amor. Você tem que buscar o ânimo e pedir isso para Deus”, afirmou.

Ao final do vídeo, Andressa se emocionou e chorou ao dizer como o culto tocou em seu coração. “Foi exatamente essa palavra sobre esperança que mexeu muito comigo. A gente nunca pode perder a esperança. A gente nunca pode deixar os pensamentos ruins invadirem a nossa mente. É uma luta constante, diária”, disse.

Urach tem demonstrado que retomou sua rotina em Porto Alegre, onde faz aulas para se tornar DJ, após enfrentar uma internação em hospital psiquiátrico e o divórcio com o ex-marido, que obteve a guarda do seu filho caçula, León. Ela também foi vista beijando um rapaz misterioso durante uma festa na cidade.

Briga com a Universal

Andressa entrou com um processo em novembro de 2020 alegando que, depois de ser “abduzida” e sofrer “lavagem cerebral”, fez doações que chegam a R$ 2 milhões para a Universal e quer o dinheiro de volta. Ela também diz que sofreu perdas financeiras por ter sido demitida pela TV Record após deixar a igreja. Assim, queria que entidade lhe pagasse uma pensão mensal no valor de R$ 12 mil até que a ação seja julgada em definitivo.

De acordo com Rogério Gentili, colunista do UOL, a alegação de pobreza de Andressa foi negada pela Justiça e houve a determinação de que ela pague os R$ 14 mil em honorários aos advogados da Universal. Andressa recorreu argumentando que é “pobre” e não tem condições de arcar com os valores sem prejudicar o seu sustento e o da sua família.

Tal pedido foi novamente negado e, na decisão, a desembargadora Walda Pierro, relatora do processo, afirmou que a modelo possui um patrimônio declarado de mais de R$ 900 mil.

“Ademais, é fato público e notório que Andressa é pessoa pública, escritora, modelo, apresentadora de TV e possui canal no YouTube com muitos inscritos, bem como conta com perfil público no Instagram com muitos seguidores, plataforma na qual, inclusive, impulsiona vendas próprias (livros e coleção de roupas, etc) e de terceiros”, escreveu a desembargadora.

O julgamento final do processo ainda não tem nada marcada, mas uma audiência está prevista para junho deste ano. A ex-miss Bumbum ainda não se pronunciou sobre a nova recusa da alegação de pobreza.

Já a Universal destacou, durante a defesa apresentada no processo, que a ex-modelo fez as doações de livre e espontânea vontade. “É evidente que tinha condições de discernir e poderia ter deixado de frequentar a igreja”, afirma a igreja.

Além disso, a entidade ressaltou que Andressa frequentou os cultos por mais de cinco anos, quando recebeu auxílio espiritual que lhe trouxe “paz, conforto, mudança de vida, princípios, diretrizes tracionais e ascensão financeira”.

LEIA TAMBÉM: