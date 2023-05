Enfim os recebidos! Ludmilla grava unboxing do Grammy Latino 2022 e dá beijo no troféu: “É muito pesado” Imagem: reprodução Instagram (@ludmilla)

Na noite da última quarta-feira (10), Ludmilla mostrou em seus stories do Instagram o presentão que ela recebeu. Após ganhar o Grammy Latino com ‘Numanice 2′ como “Melhor Álbum de Samba/Pagode” no final de 2022, a cantora pôde finalmente receber o prêmio em sua casa.

Para filmar o unboxing, Lud reuniu sua esposa, mãe e outras pessoas. Ela mostra a caixa com o prêmio e, com cuidado, vai retirando o troféu, mostrando a mão tremendo.

“É muito pesado”, diz a cantora ao segurar o objeto e beijá-lo. Em seguida ela grita: “Eu tenho um Grammy!”.

🚨 ALETRA UNBOXING: Finalmente chegou o filho da @Ludmilla! Primeiro de muitos 😂❤️Vocês fazem total parte disso!



pic.twitter.com/ozdIiJ5zKC — LUDMILLA Central | VILÃ (@LudmillaCentral) May 11, 2023

Ludmilla revela estar ansiosa pelo show de Beyoncé. Veja o preço que ela pagou no ingresso

Conhecida no início da carreira como MC Beyoncé, Ludmilla revela estar ansiosa para conhecer a cantora original. “Tô tão ansiosa por esse momento, Meu Deus”, escreveu ela em um story do Instagram na última quarta-feira (10).

No vídeo, Lud explica que estará em mais de um show e que um dos ingressos que ela garantiu é ‘Honey’, que dá direito a ela assistir ao show no palco, bem próximo de Beyoncé.

“Gente, o surto, eu estou vendo os vídeos do Show da Beyoncé. E os meus ingressos são Honey! No início fiquei na dúvida porque eu não queria ver o show só as costas dela, então eu não sei. Um dos primeiros eu vou no Honey, mas nos próximos eu quero ver de frente”, explicou.

De acordo com o site Revista Marie Claire, o ingresso ‘Pure/Honey On Stage’ custa £2.400, aproximadamente R$ 15 mil na cotação atual.

Assista ao story:

Ludmilla ansiosa para ver o show da Beyoncé representa muitooooo pic.twitter.com/78cOivrYso — Karla Rossana🇯🇲 (@KarlaRossanaS) May 11, 2023

