Encontro de milhões: Patrícia Poeta e Beyoncé já estiveram juntas; entenda

Patrícia Poeta já esteve pertinho de Beyoncé. A notícia foi dada nesta quinta-feira (11) por Tati Machado, durante o Encontro ao vivo. Segundo a contratada da TV Globo, a revelação foi feita nos bastidores do programa.

“Gente, sabe onde foi que a Paty encontrou? Em uma churrascaria”, disse Tati, que é responsável por levar as notícias dos famosos ao matinal. Dando algumas risadas, Patrícia respondeu: “Eu levei o meu filho para comer em um restaurante em Nova York e ela estava lá com o Jay-Z”, contou a famosa, que na época era correspondente da TV Globo nos Estados Unidos.

Para quem não viu, a revelação aconteceu quando Tati Machado falou sobre o valor de R$ 15 mil pago pelo humorista Marcus Majella para ver show de Beyoncé de cima do palco. A cantora americana está viajando com a turnê Renaissance, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (10), em Estocolmo, na Suécia.

Não vou te perdoar PATRÍCIA, você simplesmente ignorou a BEYONCE. Kkkkkkkkkk #encontrocompatriciapoeta #encontro pic.twitter.com/u5pU4JKx31 — Renaissance World Tour 🪩 (@M3gamSombria) May 11, 2023

Ao falar sobre o intérprete de Ferdinando do seriado Vai que Cola, Tati Machado pediu para a diva também levar a sua turnê para o Brasil e lembrou que assistiu ao show durante o Rock in Rio, mas que nunca tão de perto. Vale destacar que o valor pago pelo ator foi de 2,4 mil libras, moeda usada na Inglaterra.

No show, Magella chegou a ganhar até um “I love you” da cantora, com direito a beijinho e tudo. Vale destacar que antes disso, o nome da cantora americana já estava na nuvem de palavras e uma fã ficou triste ao ver a apresentadora pular o assunto: “Não vou te perdoar Patrícia, você simplesmente ignorou a Beyoncé”, escreveu ela, dando muitas risadas.

Olha ela, bbs! Tati Machado chegando belíssima pro #Encontro ❤️ pic.twitter.com/HuifgIZ2C5 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 11, 2023

Antes de se sentarem no sofá do Encontro, Patrícia Poeta e Tati Machado chamaram a atenção do público durante o Encontro desta quinta-feira (11) ao usarem looks ousados. Enquanto a titular do programa da TV Globo estava com um vestido verde, acompanhado de brincos da mesma cor, a jornalista estava com um vestido azul.

Porém, no Twitter um anônimo que acompanhava o programa ficou chocado com o acessório usado por Patrícia Poeta e escreveu: “Que agonia esse brinco da Patrícia hoje”.

Ei, @beyonce, a gente tá implorando! Anuncia os shows pro Brasil logo, por favooooooooooooooooor ✨✨✨ #Encontro pic.twitter.com/SGuPQ9Esji — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 11, 2023

