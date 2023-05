“Do mesmo planetinha”: Xuxa posta vídeo com Rita Lee na época do ‘Xou da Xuxa’

No dia do enterro de Rita Lee, nesta quarta-feira, a apresentadora Xuxa postou em seu Instagram um vídeo da época em que comandava o programa nas manhãs da Globo recebeu a visita da cantora.

“A Rita sempre disse que éramos do mesmo planetinha…Animais, natureza, crianças, amor é o que tem lá. Adultos chatos não entram. Que bom que pude dizer a ela em vida o quanto a amo. Não costumo escrever ou dizer coisas depois que as pessoas se vão… por isso deixo apenas as imagens falarem por si só. Cuida bem do nosso “planetinha” , diz a postagem.

No vídeo, de 1987, Rita aparece vestida de fada e canta ‘Bwana’. Ao fim da apresentação recebe uma declaração de amor da Rainha dos Baixinhos. “Eu a amo assim demais da conta. Sua música, seu trabalho, você inteira...adoro”, disse Xuxa.

“Puxa, depois dessa declaração de amor, a fada vai voar”, responde Rita. “Você que é linda, você que faz essa criançada toda ficar no maior pique todo dia....todo dia eu rezo pra você ficar cada vez mais bonita, cada vez mai legal. Olha, você tá cantando legal”, disse a cantora na época.

Velório

Nesta quarta-feira, familiares, amigos e famosos foram ao velório da cantora para se despedir da artista, no Planetário do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Rita Lee, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fazia tratamentos contra a doença desde então. Ela faleceu em casa, ao lado da família, na segunda-feira (8). O comunicado oficial foi feito nas redes sociais da artista na manhã desta terça-feira (9).