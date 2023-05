‘Do lixo ao luxo’: Veja o que disse MC Daniel ao receber a chave de sua nova mansão de R$ 8 milhões

Emocionado, o funkeiro MC Daniel chorou e comemorou muito com sua família o momento em que recebeu a chave de sua nova mansão, que custou a bagatela de R$ 8 milhões.

“O curioso caso do MC sem música que comprou uma casa de R$ 8 milhões. Do lixo ao luxo. Imagina quando eu lançar a primeira”, disse na legenda do post no Instagram.

No vídeo compartilhado com os fãs ele abraça toda a família e estoura uma champanhe em frente à piscina. “Ninguém vai me mandar embora agora não porque essa casa é minha”, diz.

“Amo vcs família brigado de coração vcs fazem 100% de parte nisso, se motiva, se apega em Deus, da atenção na família de vocês, não liguem pra opinião dos outros, ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você, de 1 passo que Deus dará chão”, diz na postagem.

A nova residência de MC Daniel fica em um condomínio privado em área nobre de São Paulo e tem dois pisos, além de ampla área externa com piscina.

Daniel lamentou que sua namorada, a atriz Mel Maia, não pudesse comparecer à comemoração com seus familiares. Pelo instagram ela mandou seu recado ao namorado. “Você merece o mundo, amor. Parabéns pela conquista”, disse.

Em outro post, ao lado do amigo Vinícius Rafael, ele lembrou das agruras do tempo das cavas magras. “Não ter dinheiro dói muito o coração. Quem passou sabe, mano”, disse.

“A única coisa que nós (sic) queria ter era dinheiro para comer uma parada”, disse

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida”, afirmou o cantor.