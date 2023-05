Deus operando junto com os médicos: Preta Gil explica o motivo que falará sempre com aqueles que fazem orações pela sua recuperação

Preta Gil se abriu novamente para uma conversa emocionante e sincera. Ela chegou a explicar como considera importante falar nesse momento com seus fãs e manter a relação de cumplicidade que criou com essas pessoas.

“Nesse momento que eu estou passando por um momento de saúde grave. E deixar as pessoas sem notícias gera muito sofrimento, né. Elas podem especular coisas ruins então é muito importante. (...) Eu assumi a narrativa da minha vida e eu mesma falo aquilo que eu acho ser importante para o público. Principalmente dizer que eu estou bem, isso é muito importante, porque isso é sinal de que as orações estão fazendo efeito, que todas as vibrações positivas estão chegando, obviamente Deus operando junto com os médicos e com essa rede de amor que eu tenho recebido”, dividiu com os seguidores.

Ela também falou sobre os amigos que tem a acompanhado nessa trajetória de fé e recuperação, Gominho, Duh Marino e Ju de Paulla.

“Esse momento da gente estar junto de novo se dá nesse meu momento de fragilidade, de vulnerabilidade de estar doente, isso mostra para mim o quanto a nossa relação sempre foi verdadeira. Amizade de verdade é isso! Quando eu fiquei doente a primeira coisa que vocês fizeram foi me abraçar, me dar colo, me dar carinho. Foi um acampamento de amor junto com outros amigos, mas a gente sabe que vocês são aqueles que não me deixam só”, disse emocionada.

Preta completa que sente que o fato de estar sendo amada e homenageada em vida é uma dádiva e até a faz absorver um novo significado para a doença.

“Eu sempre busco entender qual é o propósito, porque estou passando por isso. (...) Uma é isso, não esperar eu morrer para receber todo esse amor. Eu em vida jovem vendo o quanto eu sou amada e respeitada e abraçada por tantas pessoas. Longe de querer romantizar a doença porque é muito sofrimento, muita dor em todas as etapas”, explica a cantora.

Confira o vídeo completo a seguir:

