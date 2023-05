Chocolate com Pimenta: Perto da falência, atitude de Márcia deixa Aninha sem palavras

Chocolate com Pimenta: Márcia (Drica Moraes) ajuda Ana Francisca (Mariana Ximenes) na compra de produtos para fazer bombom (Renato Rocha Miranda/Globo)

Na reprise de Chocolate com Pimenta, Márcia (Drica Moraes) decide vender o seu salão de beleza para ajudar Ana Francisca (Mariana Ximenes). A decisão será tomada depois que a protagonista da novela da tarde perde tudo que Ludovico (Ary Fontoura) deixou e precisa arrumar dinheiro para a família.

Ao chegar no sítio da família, a antiga dona do salão de beleza da cidade de Ventura entrega o dinheiro para Aninha iniciar sua nova fábrica. A atitude choca a todos na fazenda, especialmente Timóteo (Marcelo Novaes), que jamais poderiam esperar tal desprendimento de Márcia.

Chocolate com Pimenta: Márcia (Drica Moraes) vende seu salío de beleza e entrega o dinheiro para Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Renato Rocha Miranda/Globo)

Antes disso, a viúva fala com todos que vai montar sua empresa, mas que não tem dinheiro nem para as embalagens dos bombons, que futuramente serão vendidos nas ruas e fazem o maior sucesso entre os personagens de Chocolate com Pimenta, inclusive os vilões.

Disposta a ajudar a prima, Márcia tenta vender as jóias que ganhou de Vivaldo (Fúlvio Stefanini), mas descobre que são bijuterias. A cabeleireira fica arrasada e toma uma decisão audaciosa: vender seu salão de beleza a Marieta (Tânia Bondezan) para ajudar a viuvinha.

Ana (Mariana Ximenes), Miguel (Caco Ciocler), Timóteo (Marcelo Novaes), Márcia (Drica Moraes) fazem bombos em Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

Emocionada, Márcia vai ao sítio e dá o dinheiro à Aninha, que reluta em aceitar. Carmem (Laura Cardoso) explica que o presente é justo, já que foi Ana Francisca quem emprestou o dinheiro para Márcia montar o salão.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Novo ‘ladrão’ deixa Ana Francisca aterrorizada

De posse da quantia, Ana pensa nos preparativos para sua nova empreitada. Margarido (Osmar Prado) logo se prontifica a ajudar. Miguel (Caco Ciocler) também - ele pretende desenhar as caixas que embalam as guloseimas.

Ao perder a fábrica de chocolate, Ana Francisca (Mariana Ximenes) reúne toda a família em Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

Aninha investe em nova fábrica de chocolates

Depois disso, Ana Francisca segue firme em seu propósito de abrir uma nova fábrica de chocolates e deixa de lado o medo de fracassar e começa a juntar os ingredientes necessários para fazer os bombons. Na novela, ela recebe a ajuda da família.

Carmem (Laura Cardoso) e Dália (Carla Daniel) ajudam Ana separando os ingredientes, enquanto Tonico (Guilherme Vieira), Timóteo (Marcelo Novaes) e Miguel (Caco Ciocler) observam o preparo. Até Márcia (Drica Moraes) resolve colocar a mão na massa. A expectativa de todos é grande para saber se dessa vez Aninha vai conseguir acertar o ponto dos bombons de chocolate com pimenta.

LEIA TAMBÉM: “Não dá pra falar ‘eu nunca’”: Veja o que disse Cléo Pires sobre fazer carreira como atriz pornô