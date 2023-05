Após transição, Elliot Page comemora foto sem camisa: “Alegria que sinto no meu corpo”

Elliot Page publicou em seu Instagram na última quarta-feira (10) uma foto que emocionou seus fãs.

O ator, conhecido pelo filme ‘Juno’ e mais recentemente pela série ‘The Umbrella Academy’ postou uma foto de boné e sem camisa e escreveu sobre a felicidade de ser quem ele é.

Leia o relato:

“A disforia costumava ser especialmente frequente no verão. Sem camadas, apenas uma camiseta - ou camadas e, oh, tão suado - constantemente olhando para baixo, reajustando minha camiseta grande. É tão bom pegar sol agora, nunca imaginei experimentar isso, a alegria que sinto no meu corpo. Sou muito grato pelo que o cuidado de afirmação de gênero me permitiu e estou ansioso para compartilhar mais da minha jornada em breve”.

De acordo com o site Glamour, o ator de 36 anos está prestes a lançar uma autobiografia falando sobre sua transição de gênero.

LEIA TAMBÉM: ‘Surra de pix’: Tatá Werneck entra na brincadeira e compartilha memes de sua nova personagem

Elliot revelou em 2020 que é um homem trans, sendo o primeiro a estrelar a capa da revista ‘Time’.

“Ridículo”: Beijo entre duas mulheres tem torcida na web, mas decisão da novela da Globo causa revolta

Mais um casal de “Vai na Fé” conquistou o coração dos espectadores, mas a torcida está bastante desapontada.

Isso aconteceu porque o tão esperado beijo ficou de fora do último capítulo da trama das 19h da TV Globo.

Clara, interpretada por Regiane Alves, até se manifestou por seu personagem não ter levado adiante o beijo com a personal trainer Helena, da atriz Priscila Sztejnman.

“Devagar e sempre... Um passo de cada vez para construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas”, escreveu para acalmar os fãs.

rosane svartman me empurrou pra 64 sem dó e piedade, me senti em um país oriente médio que sensação ruim, o tanto que foi ridículo esse corte, se for pra fazer censura não precisa nem dá continuidade na história delas — zøe waraha.❤️‍🔥 (@zoemenin) May 10, 2023

LEIA MAIS:

⋅ Stalker: homem que diz ser pai de Eduardo Costa persegue e ameaça mãe do cantor

⋅ ‘Os gastos dobraram’, revela Maíra Cardi após o início do relacionamento com o Primo Rico

⋅ “Estou nas nuvens”: Andressa Urach se emociona após voltar a frequentar culto em igreja; vídeo