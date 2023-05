‘Vou me apegar’: Looks extravagantes e provas chamam a atenção no MasterChef Brasil

As batalhas para definir o elenco da 10ª temporada do MasterChef Brasil, versão cozinheiros amadores, empolgou quem gosta de reality show gastronômico, seja pelos nomes escolhidos pelos jurados ou pelos looks fora de contexto que foram usados na cozinha.

Nesta terça-feira (09), os chefs Helena Rizzo, Eric Jacquin e Rodrigo Oliveira, que substitui Henrique Fogaça, escolheram alguns anônimos, que decidiram arriscar tudo para entrar na competição apresentada por Ana Paula Padrão, que começou na última terça-feira (02).

Entre as selecionadas para a nova temporada do MasterChef Brasil está Gizele, de 37 anos. Porém, mesmo ficando em segundo lugar na prova do churrasco, a cantora de Rio Bonito (RJ) chamou a atenção das redes sociais por cozinhar de chapéu: “Esse pessoal vai todo chique para o programa…a querida ali foi até de chapéu, mesmo sabendo que vai cozinhar e não precisa disso tudo. O que importa é a comida”, disse um fã.

E agora vou ver o Master Chef. #MasterChefBr — Jessi 🥪 (@JessiJ2223) May 10, 2023

Além desta prova, a batalha na cozinha levou ao público outras provas, como o preparo de lasanha, coxinha, petit gateau e até rã, mostrando que o reality show da Band ainda tem muito para mostrar: “A temporada do ano passado nem me marcou tanto assim que até demorei para lembrar o nome da campeã”, disse outra pessoa, empolgada com o programa.

Ao todo, dezoito cozinheiros amadores se enfrentaram no episódio. Além da cantora, Thaissa, Ashanti, Luma e Larissa tiveram que fazer uma lasanha, no tempo do temido relógio. Apenas Luma e Ashanti foram classificadas: “Finalmente vou me apegar ao MasterChef. No ano passado não assisti, achei paia, mas esse ano o elenco tá mara”.

O bom desempenho do segundo episódio do MasterChef Brasil também fez com que as primeiras edições fossem lembradas. Há também quem critique o reality A Conquista, apresentado por Mariana Rios: “Eu sinto falta quando o Twitter se reunia às terças pra assistir MasterChef. Ninguém merece vocês dando audiência pra esse reality trash da Record”.

Além das cozinheiras amadoras já citadas, Jucyleia, Mariane, Wilton, Diego, Stephanie e Endrik também foram selecionados no segundo episódio do MasterChef Brasil.

