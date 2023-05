Tom Cruise pode até ter mandado flores, mas Shakira saiu mesmo foi com um piloto de Fórmula 1

Em um fim de semana repleto de encontros com celebridades como Thalía e Maluma e no qual foi eleita a ‘Mulher do Ano’ pela Billboard, Shakira também participou do Grande Prêmio de Miami acompanhada de Tom Cruise, Will I Am e o diretor criativo da Burberry, Riccardo Tisci.

Com o seu look sexy e estiloso, a cantora chamou a atenção não só de seus fãs, mas também dos próprios famosos, principalmente do ator hollywoodiano. O site Page Six relatou que uma fonte próxima aos dois afirmou que Tom Cruise está “extremamente interessado em Shakira”, inclusive enviando flores para ela após o encontro no evento de Fórmula 1.

Tom Cruise mandou flores para Shakira, mas ela está interessada em outro homem

Apesar do interesse confirmado de Tom Cruise na cantora colombiana, Shakira foi vista jantando com o belo piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, após o evento de domingo.

Por meio de um vídeo que viralizou nas redes sociais, Shakira é vista chegando ao restaurante Cipriani para seu encontro com Hamilton, que é um dos pilotos mais desejados mundialmente.

A colombiana parecia usou um vestido preto muito elegante com decote nas costas e cabelos soltos com ondas, na ocasião e pareceu bem leve e tranquila.

Claro que os fãs da cantora já ficaram animados e começaram a “shippar” o possível casal. Os internautas comentaram que Shakira e Hamilton formariam um belo casal e que ele é uma combinação melhor que Piqué e até mesmo Tom Cruise, que muitos consideram tóxico.

“Esse é o bom Shaki”, “ah eles dariam um belo casal, esse vai de um Cássio para um Rólex”, “nossa esse que combina com você Shaki”, “você viu como a vida te sorri em Miami e sem Piqué É bom te ver tão feliz”, e “chovem pretendentes sobre ela, ela é linda”, foram algumas das reações de seus fãs.

