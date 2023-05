Submissão ou confiança? Maíra Cardi revela o motivo de parar de usar roupas ousadas

Maíra Cardi decidiu interagir de forma mais ativa com seus seguidores no Instagram e abriu uma caixinha de perguntas nos stories. Entre os temas, a coach de emagrecimento falou sobre as mudanças no seu visual e detalhes do casamento com Thiago Nigro, o Primo Rico.

Uma das primeiras perguntas respondidas por Maíra foi referente a sua mudança de visual desde que assumiu publicamente seu relacionamento com Thiago.

Um dos seguidores questionou: “Mudou os decotes? Ficou mais bonita”.

“Estou falando sobre mim, essa regra não é para todas as mulheres. Todas as vezes que eu me sentia ameaçada, não reconhecida, insegura, inconscientemente eu colocava uma roupa mais ousada para atrair atenção! Agora tenho uma pessoa que tem todos os seus olhares para mim, isso me deixa segura de quem sou. Quem precisa ver e elogiar, vê e elogia”, respondeu Maíra.

A declaração de Maíra vem pouco tempo após ela viralizar por dizer que aprendeu a ser “submissa” ao noivo, o que gerou uma série de críticas ao casal. A polêmica terminou depois que a influenciadora apareceu em suas redes sociais para explicar que a submissão se dá no “sentido bíblico”, não no popular.

Sumiço das redes sociais e preparativos para o casamento

Outras questões levantadas pelos seguidores de Maíra foram sobre seu casamento e sobre a diminuição das publicações em suas redes sociais.

Sobre as redes, ela prontamente respondeu que a diminuição no acesso se dá a devido a um momento de transição em sua vida: “Tive alguns movimentos desse tipo na minha vida, e a cada fase de transformação eu me recolho para me encontrar antes de me apresentar a vocês. Ele (Thiago) também está passando pelo dele e temos nos ajudado muito a deixar mais leve o que seria difícil”.

Já sobre o casamento, ela revela que a celebração acontecerá em um hotel particular em uma fazenda. “É um lugar no alto das montanhas que amo ir me conectar com Deus! Nunca teve um casamento lá, sexta-feira mostro para vocês”.

Leia também: Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam reação dos ex-companheiros ao saberem do relacionamento