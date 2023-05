Shakira pronta para um acordo de paz com Piqué? Os filhos (Milan e Sasha) têm um desejo que exigem que seja cumprido

“Tentei esconder a situação dos meus filhos. Estou tentando protegê-los, porque essa é a minha prioridade na vida”, disse em entrevista à revista Elle Espanha, em setembro de 2022.

Uma guerra que apenas começou

A guerra entre Shakira e Piqué não para, a colombiana quer seus filhos longe de Clara Chía, então ao ex-jogador de futebol cabe apenas viajar de tempos em tempos a Miami para estar com seus filhos, mas sozinho. Ele fez isso recentemente, onde aproveitou alguns dias com os pequenos.

Mas Sasha, de 11 anos, e Milan, de 9, pediram aos seus pais para fazerem uma trégua nesta guerra e estarem com eles num evento que consideram muito especial e que se realizará naquilo que chamam de “Cidade do Sol”.

De acordo com o relatório do El Nacional de Catalunya, Milan e Sasha “querem ver” seus famosos pais juntos na festa de formatura que terão no próximo mês.

Eles precisam que os menores terminem as aulas no dia 2 de junho, “último dia letivo na escola” que eles frequentam. No sábado 3, Milan e Sasha comemorarão o fim do curso com uma festa de formatura no Miami Country Day.

Todos confirmados, exceto Piqué

Shakira está confirmada, assim como o resto dos membros da família, mas ainda não se sabe se Piqué vai comparecer à formatura dos filhos.

O jornal destaca que há grandes probabilidades de que isso aconteça, pois segundo o acordo de guarda que ambos assinaram, as crianças devem estar com seu pai 70% das férias de verão, então caberá ao ex-futebolista buscá-las para partir para a Espanha em julho, de qualquer maneira.

"Milan e Sasha gostariam muito que seus pais se dessem bem, mesmo que não estivessem mais juntos, eles foram os que mais sofreram com toda essa história", destacou o jornal.

Diz-se que a intérprete de Monotonía e Te Felicito, está muito relutante em estar perto do ex, levando em conta que este próximo 4 de junho vai marcar 1 ano desde o fim do relacionamento do casal.

