Shakira fisgou o coração de Tom Cruise: a atitude do ator que mostra seu interesse pela cantora

Em um fim de semana repleto de encontros com celebridades como Thalía e Maluma e no qual foi eleita a ‘Mulher do Ano’ pela Billboard, Shakira pode também ter iniciado uma nova história de amor ao lado de Tom Cruise, já que a cantora colombiana e o ator curtiram juntos Grande Prêmio de Miami, no último domingo - e o ator teria ficado apaixonado por ela.

O vídeo e as imagens nas quais Shakira e Tom Cruise foram vistos curtindo a Fórmula 1 viralizaram nas redes sociais e deram asas à especulação de um possível novo casal, já que os dois astros estão solteiros.

E, para confirmar o boato, o site Page Six relatou que uma fonte próxima aos dois afirmou que Tom Cruise está “extremamente interessado em Shakira”, além de dizer que existe muita química entre eles e que, dado ao rompimento tenso de Shakira com o seu ex-companheiro, Gerard Piqué, Tom pode ser o único a ajudá-la a “amolecer”.

O detalhe que pode fazer Shakira e Tom Cruise terem um romance

Após as fotos de Shakira e Tom Cruise na Fórmula 1 terem rodado o mundo no último final de semana, uma fonte confirmou ao Page Six que o ator está interessado na cantora e que se divertiu tanto que até enviou flores para ela após o encontro.

Segundo a fonte, Shakira tem a vantagem de ser mais baixa que Tom Cruise. Durante anos, espalhou-se em Hollywood a versão de que sua baixa estatura sempre foi um assunto difícil de suportar para um ídolo das dimensões de Tom, que continua sendo um dos atores mais bem pagos do cinema e um gancho certo para garantir prêmios multimilionários, devido à renda de bilheteria nos filmes que protagoniza.

Segundo as informações publicadas pelo Page Six, Tom Cruise mede 1m70cm, enquanto Shakira mede pouco mais de 1m57cm, sendo assim, beijá-la não se tornaria uma missão impossível para o ator.

Agora, só resta saber se haverá lugar para Tom Cruise na nova fase de Shakira, em Miami.

