‘Segurando as lágrimas’: Fãs reagem ao ver homenagem à Rita Lee na madrugada

A morte de Rita Lee, aos 75 anos, mexeu com muitos fãs da cantora, que levou o título de rainha do rock brasileiro, e durante toda a madrugada fãs comentaram sobre o especial Som Brasil – Rita Lee, que foi reprisado no horário nobre da Globo.

Desta vez, o programa exibiu falas inéditas gravadas por Pedro Bial, além de reunir trechos de entrevistas, musicais marcantes e momentos que fazem parte do acervo da emissora carioca. A homenagem também levou aos fãs um compacto do show Rita Lee: Ao Vivo, exibido originalmente no canal fechado Multishow, onde ela cantou seus grandes sucessos.

No Twitter, o programa especial emocionou os fãs de Rita Lee, que usaram a rede social para vibrar com as músicas e chorar com as histórias contadas pela famosa: “O especial Som Brasil Rita Lee também foi tocante, mano. A Globo quando se propõe a fazer bem feito dá gosto de ver”.

Rita Lee era nosso Bowie, Mick Jagger, uma deusa, uma feiticeira do amor. Libertária, verdadeira, original, transgressora, era enérgica demais. Nitroglicerina. Jamais teremos outra, ainda bem.

Um outro perfil destacou que foi lindo ver a homenagem durante a madrugada desta quarta-feira (10). Segundo ele, a emissora teve empatia, humildade e sinceridade ao contar a história de vida de Rita Lee: “Uma gigante da música, mulher libertária, corajosa e fiel aos princípios de generosidade”.

Há quem não tenha segurado a emoção e comentou que chorou muito: “Estou aqui segurando as lágrimas ao ver a nossa rainha cantando e encantando. Impossível não se emocionar. Vá em paz, Lovely Rita!”, escreveu uma pessoa. Um segundo alegou que o choro tomou conta de sua casa ao ver Rita e Gal Costa cantando Mania de Você.



Ainda no Twitter, há quem trocou o choro por lembranças engraçadas, como uma conversa entre a cantora e Pedro Bial sobre drogas: “Vamos falar sobre as drogas? Maconha... (Pedro Bial)...Ah, você quer falar de maconha? Pensei que fosse falar de café, açúcar, Coca-Cola... (Rita Lee)”.

Por fim, um fã optou em dar uma ideia para a direção da Globo: “Dona Globoplay podia aproveitar o clima oitentista e liberar alguns especiais como o Energia do Jorge Ben Jor, da Elis Regina com Adoniran Barbosa e a própria Rita Lee... São tantos excelentes”.

"Sim, acho que fiz um monte de gente feliz!"



