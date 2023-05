Preta Gil não deseja que Rita Lee descanse em paz e explica seus motivos

O mundo se despede essa semana de Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, que foi velada hoje em São Paulo. Nas redes sociais, diversos artistas, amigos e familiares da cantora e compositora deixaram homenagens poderosas, inclusive Preta Gil, que também luta no momento contra um câncer de intestino.

Em seu Instagram, a filha de Gilberto Gil mostrou a felicidade ao lado de Rita, mas também deixou claro que não espera que a amiga apenas “descanse em paz”.

“Quando ela ia me assistir na Teatro Folha, eu ficava assim!!! Não sei como eu conseguia fazer a peça sabendo que ela estava na plateia. Que sorte a minha!!! Te amo Deusa pra sempre!!!”, publicou.

Preta relembrou Rita como uma das artistas mais transgressoras do Brasil, cuja alma revolucionaria influenciará sempre.

“Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!!!! Me veio uma paz com a notícia de sua partida, você viveu intensamente uma vida linda que transformou a história desse país!!! Descanse em paz não combina com você, aonde quer que você vá, você será pra sempre luz e revolução!!! Te amo pra sempre!!!”, expressou Preta.

João Lee, filho de Rita, também usou as redes para fazer uma homenagem que emocionou e também relembrou a trajetória marcante de uma das personalidades femininas mais intensas do país.

“Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo.

Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é, ou vai ser, pergunte a ela quem são seus heróis. Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. É inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína. Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem sucedida, realizou e fez muuuuuuuitas coisas durante sua vida. Mas não é por isso que você é minha heroína. Você é minha heroína pela sua maneira de se comportar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, com tanta dignidade e honestidade. A admiração que eu tenho por você é infinita. Sempre foi. Que honra e privilégio ser seu filho. Que honra e privilégio ter sido educado por você. Receber seus valores. Nunca conheci uma pessoa como você. Sua força, sua coragem, seu senso de justiça, sua genialidade, sua sensibilidade, seu bom humor e tantas coisas maravilhosas a mais. Eu posso dizer que escolhi bem meus heróis. Você e o meu pai são meus heróis. Se eu for só um pouquinho do que vocês são, se eu fizer só um pouquinho do bem que vocês fazem, se eu trouxer só um pouquinho da alegria e diversão que vocês trazem para o mundo, eu já fico feliz e realizado. Você é foda. Você é, sim, a rainha dessa porra toda. O mundo perdeu uma das pessoas mais únicas e incríveis que já existiu. Eu perdi a minha mãe. Mas você é eterna. Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre. Essa é a minha missão para a vida toda. Enquanto eu estiver vivo e cheio de graça você vai continuar fazendo um monte de gente feliz.

Love you forever and ever and ever.

Não consigo escrever mais do que isso, no momento. Estou sem chão, arrasado, devastado. Mas, ainda tenho muito o que contar. Muitas histórias, muitos vídeos e muitas fotos. Vou colocando aos poucos.”

