‘Pedimos condenação’: Patrícia Poeta perde a paciência e processa famosa

Patrícia Poeta não quer apenas que Sonia Abrão faça uma retratação pública sobre suas falas polêmicas no programa A Tarde é Sua. Agora, a contratada da TV Globo decidiu abrir um processo por injúria e difamação contra a jornalista da RedeTV!.

Segundo André Perecmanis, advogado da apresentadora do Encontro, Sonia terá que responder na justiça: “Ela [Sonia Abrão] praticou alguns crimes, na verdade. A gente pede que ela seja condenada por esses crimes, como injúria e difamação”, comentou o jurista, ao site Notícias da TV.

Patrícia Poeta notifica Sonia Abrão e pede retratação na TV (Reprodução)

O advogado de Patrícia Poeta afirma ainda que o processo criminal não tem como objetivo punir a apresentadora do A Tarde é Sua financeiramente. Segundo ele, a famosa não busca uma indenização financeira, mas sim uma punição pelos tais crimes.

André Perecmanis ressalta que a contratada da TV Globo, que vive um clima de tensão nos bastidores da emissora, chegou a pedir uma retratação pública, mas ela não aceitará apenas isso: “Agora, a gente não trabalha com retratação. Pedimos condenação”, afirmou o advogado, que lembrou ainda que o pedido de desculpas foi feito há quase um mês, mas foi ignorado.

Alessandro Lo-Bianco diz não para Patrícia Poeta (Reprodução/Instagram)

Além de Sonia Abrão, a apresentadora do Encontro processou o jornalista Alessandro Lo-Bianco, que também faz parte do elenco do programa A Tarde é Sua, da RedeTV!. Segundo o advogado, ele também atacou e divulgou informações falsas contra Patrícia Poeta.

Patrícia Poeta ‘lavou a alma’ no Encontro?

Patrícia Poeta pode se sentir vingada, pelo menos, para quem usa as redes sociais, que comentaram sobre a visita de Pedro Bial no Encontro. No programa, o jornalista falou sobre o caso Eloá, que foi exibido no primeiro episódio do novo Linha Direta.

Entrevista de Pedro Bial no Encontro é vista como 'vingança' de Patrícia Poeta contra Sonia Abrão (Reprodução/Globo)

“Patrícia Poeta lavando a alma nessa entrevista com o Bial sobre o caso Eloá. Será que ela vai comentar isso hoje no programa dela?” Boa sacada essa da produção do Encontro”, escreveu um perfil do Twitter.

Para quem não lembra, a briga envolvendo Patrícia Poeta e Sonia Abrão não é tão recente, mas ficou mais quente quando a apresentadora da RedeTV! resolveu falar sobre os bastidores da Globo e da falta de sintonia entre a apresentadora do Encontro e Manoel Soares, que também está no matinal.

