Os signos que podem passar por paixões extremas

A segunda semana de maio de 2023 chegou e alguns signos podem passar por experiencias extremas quando se trata de paixões.

Confira quais são:

Leão

Os pensamentos sobre alguéns se tornam intensos e ganham a sua mente, determinando uma paixão forte e que pode causar muita inspiração, mas também muita fantasia. As conexões agora são intensas e podem render novas experiencias importantes. Um objetivo é conquistado e o desejo é relembrado.

Virgem

Uma paixão forte pode aumentar seu lado controlados e caprichoso, o que tende a ser bem complicado. Tenha cuidado para não afastar as pessoas e aproveitar as boas companhias a seu favor. Leve os planos para o futuro com fluidez e sem pressão, pois a sensibilidade em alta pode atrair conflitos.

Confira: Os 4 signos que podem concretizar o amor

Libra

A paixão pode estar ao seu lado, mas também pode se distanciar. É momento de muita intensidade e instabilidade. Cuide da mente o do coração para usar a comunicação a seu favor e não se desespere se as coisas não saem como o esperado; nem tudo está sempre em suas mãos.

Escorpião

A energia sobre a paixão e o amor são fortes e podem trazer respostas importantes. Evite discussões e use as palavras com consciência, atento também aos aspectos da sua intuição e inconsciente que tendem a dar sinais importantes. Concentre-se nas suas pendencias internas para não se desequilibra.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!