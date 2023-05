O importante papel do marido da amante do príncipe William que os mantém próximos à realeza

O príncipe William e Kate Middleton, supostamente, estão enfrentando o pior momento de seu casamento devido às fortes acusações de infidelidade que o herdeiro do trono enfrenta com Rose Hanbury, que é ex-amiga da princesa de Gales.

A infidelidade do rei Charles com Lady Di parece estar se repetindo, mas desta vez nas mãos do filho mais velho, que foi flagrado em 2019 com a ex-modelo, de forma bastante afetuosa, e com quem, segundo a mídia britânica, continua a se relacionar.

No entanto, apesar dos rumores da traição terem voltado, Kate Middleton e o príncipe William continuam fingindo as aparências, juntos em todos os eventos e trabalhos reais.

Esta é a posição ocupada pelo marido da amante do príncipe William

Lord David Cholmondeley (62) e Rose Hanbury (39) estão casados há 14 anos e juntos criaram uma família com seus três filhos: Lady Iris, Alexander e Oliver. Apesar do escândalo que a infidelidade da modelo significou, a monarquia britânica manteve-se completamente em silêncio, ignorando os boatos da mídia.

Cholmondeley preferiu ficar calado e não enfrentar o trono devido à importante posição que ocupa ao lado do rei Charles III e da rainha Camilla.

Tanto o David, quanto Rose, teriam uma razão poderosa para se manterem calados, uma vez que o lord foi recentemente nomeado secretário particular do rei Charles, ou “Lord-in- Waiting”, como também é conhecido o cargo, razão pela qual tem obrigações de assistir aos atos régios e representar o monarca britânico em sua ausência.

É por isso que ele evita a todo custo confrontar o príncipe William, porque se o fizer, a família real o despede.

Da mesma forma, Kate também teria seus motivos para continuar com um falso casamento, já que prefere manter a imagem da coroa e se tornar a futura rainha, o que garante uma suculenta soma em dinheiro e posição para seus filhos.

