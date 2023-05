“Noite inesquecível”: modelo e miss Goiás será a primeira ‘mãe’ a disputar concurso de Miss Brasil; saiba quem é

Eleita Miss Universo Goiás no último domingo pela cidade de Alto Paraíso, a modelo Renata Guerra, de 27 anos, se tornou a primeira ‘mãe’ que vai disputar o concurso de Miss Brasil nos últimos 70 anos.

A possibilidade de disputar o maior concurso de beleza do Brasil, e talvez do mundo, depois, só é possível porque a organização do ‘Miss Universo’ alterou as regras, que até então só permitiam que mulheres solteiras, sem filhos, participassem.

“[Domingo] foi uma noite inesquecível e histórica, com certeza vai ficar na memória de Goiás, do Brasil e na minha principalmente. Eu fiquei tão em êxtase que não consegui expressar a minha melhor emoção e até agora a ficha não caiu. Eu tô muito feliz, muito empenhada em representar muito bem o Goiás no Miss Brasil”, disse Renata

A vitória em Goiás tem um sabor especial para ela, que em 2012 havia desistido do sonho de ser miss quando descobriu que estava grávida. Na época, ela era semifinalista do ‘Menina Fantástica’, da Globo.

Goiás é o primeiro estado brasileiro a aplicar a nova regra e eleger uma miss com filhos. A nova regra permite ainda que sejam eleitas mulheres transgêneros.

O concurso do Miss Universo Brasil ainda não tem data definida, mas quatro estados já escolheram suas candidatas. Foram eleitas Renata Guerra (Goiás), Isalu Souza (Minas Gerais), Mariana Becker (Paraná) e Mariana Brechane (Rio Grande do Sul. Os demais estados devem eleger suas misses nas próximas semanas.

Quem é a nova Miss Goiás?

Renata Guerra nasceu em Anápolis, em Goiás, tem 27 anos e é modelo e cantora. Começou a desfilar aos 15 anos e já tinha sido eleita Miss Anápolis e Miss Goiás Juvenil.

Como modelo, trabalhou nas agências Mega Model Brasil, Mega Partners, MGM, PRM Agency (Londres) e The Lab Models (Milão).