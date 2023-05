Mentirosa? Virginia Fonseca é acusada de mentir sobre compra de avião para Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca, que nos últimos tempos ganhou destaque devido às polêmicas envolvendo seu nome foi acusada de mentir aos seguidores sobre o presente dado ao seu marido Zé Felipe.

Ao completar 25 anos no dia 21 de abril, o cantor ganhou da blogueira um avião personalizado com adesivos representando a família.

Na época, Zé Felipe escreveu em seu Instagram “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda. Te amo demais meu amor, esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo”.

Porém, de acordo com o Terra e informado pelo jornalista Felipeh Campos, o avião não foi comprado e sim alugado. “Na verdade o avião é alugado, o avião fica ali com o casal”, disse.

Assista ao vídeo com a informação:

Virgínia posa nua para campanha e internet não perdoa: “é pra lançar ela ou o perfume?”

Na quarta-feira, 4 de maio, a influenciadora Virgínia Fonseca publicou um vídeo da campanha de lançamento da sua nova fragrância, Red, da WePink - sua marca com a colega Samara Pink. Mas, como se trata de Virgínia, os internautas não deixaram de reparar em dois detalhes.

A produção do lançamento do perfume rolou em Dubai, nos Emirados Árabes. Para o vídeo, a empresária posou apenas de calcinha no deserto, enquanto a câmera capta ela e o perfume ao seu lado, e as suas seguidoras logo repararam na falta de roupa da influenciadora.

“Mas é pra lançar o que mesmo??? Fiquei na dúvida ... ela ou o perfume ???”, comentou uma seguidora. Enquanto outra disse: “Desculpa, eu ri do vídeo pelada dando honra a Deus”, já que na legenda do vídeo, Virgínia escreve “Toda honra e glória a Deus”.

