Mãe de Isis Valverde se declara para o namorado 24 anos mais novo: “Obrigada por dividir comigo sua juventude”

Mãe de Isis Valverde se declara no aniversário do namorado 24 anos mais novo: “Obrigada por dividir comigo sua juventude” Imagem: reprodução Instagram (@rosalbanable)

Rosalba Nable, mãe de Isis Valverde, utilizou as redes sociais para se declarar ao namorado Bruno Shina, que completa 33 anos nesta quarta-feira (10).

A mulher de 57 anos postou uma foto ao lado do rapaz e escreveu: “Hoje é dia dele que, pela cronologia, faz 33, mas que tem no mínimo uns 186 aninhos. Que seu dia seja repleto de reciprocidade. Que o universo te devolva todas as coisas boas que você resume, espalha e espera do mundo e dos humanos”.

Rosalba também aproveitou o momento para agradecer a Bruno por “dividir a sua juventude”. Os dois possuem uma diferença de idade de 24 anos.

“[...] Obrigada por dividir comigo sua juventude e disponibilidade em somar dores e amores. Que sorte a minha que nossos caminhos se cruzaram e que hoje posso celebrar você. Sua existência única e tão especial”, declarou.

Isis Valverde homenageia Rita Lee

Isis Valverde foi uma das famosas que prestou homenagens à Rita Lee, falecida aos 75 anos na última segunda-feira (8).

No Instagram, a atriz postou uma foto ao lado da cantora e escreveu:

“Minha primeira vez com Rita foi em Beleza Pura, uma novela que participei e meu coração derreteu feito pudim ao chegar tão pertinho, ela me abraçou, sorriu e cantamos juntas. Após esse dia, sempre que nos encontrávamos trançávamos nossas cadeiras e ficávamos de papo. Que delícia poder dividir alguns momentos com você! Ela também se tornou uma amiga para Rael com sua “Amiga Ursa”, um dos seus livros infantis. Rita ficou aqui com a gente através de sua arte, suas ideias e deixou um legado delicioso para todos nós. O céu está em festa com a sua chegada! Fato! ‘O que importa é o talento que vem da alma, o corpo é perene e em breve se desfaz... a alma se perpetua na imortalidade!’”

