Filho de Rita Lee agradece pela ‘enxurrada de mensagens de carinho’: “Moram no meu coração”

O músico João Lee, de 44 anos, um dos três filhos da cantora Rita Lee, fez uma postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (10) agradecendo pela “enxurrada de mensagens de carinho” que tem recebido após a morte da artista. Ele postou uma foto da mãe sorridente, segurando uma estrela, e destacou que gostaria de saber como cada fã se conectou com a rainha do rock brasileiro (veja abaixo).

“Adoraria saber como cada um de vocês se conectou com minha mãe, essa estrela divina, iluminada e abençoada. Se foi por algum show, alguma letra, alguma música, alguma atitude, alguma questão pessoal, livro, tweet, quando, como, com quem estava, enfim, o que quiserem contar. Prometo ler tudo que for escrito aqui. Tenho certeza que de onde ela estiver, também vai ler. Obrigado pela enxurrada de mensagens de carinho e apoio. Vocês todos moram no meu coração”, escreveu João Lee.

Despedida

O músico já chegou ao Planetário do Parque Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, onde é realizado o velório de Rita Lee. A cerimônia foi aberta ao público às 10h e segue até 17h. Depois disso, será realizada a cremação reservada aos familiares e amigos próximos da artista.

João Lee, um dos três filhos de Rita Lee, chegou para o velório no Planetário do Ibirapuera (Reprodução/TV Globo)

Apesar da chuva e queda na temperatura registrada nesta madrugada na capital paulista, os primeiros fãs já estavam na fila para entrar no planetário desde 5h. Todos muito abalados pela perda da artista, uma das principais compositoras brasileiras e musa do tropicalismo.

Rita Lee, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fazia tratamentos contra a doença desde então. Ela faleceu em casa, ao lado da família, na segunda-feira (8). O comunicado oficial foi feito nas redes sociais da artista na manhã de terça-feira (9).

