“Eu sinto longe o cheiro de couro!”: Web reage ao anúncio de bissexualidade de Renata Sorrah

Atriz Renata Sorah no papel de Nazaré, de 'Senhora do Destino' (Reprodução/Instagram)

A notícia de que a atriz Renata Sorrah assumiu sua bissexualidade durante uma peça de teatro no Rio de Janeiro caiu como uma bomba nas redes sociais.

O anúncio foi feito enquanto ela assistia a pela Manifesto Transpofágico, estrelado pela atriz Renata Carvalho, que no final questiona o público sobre temas tabus na sociedade, como a bissexualidade. Quando ela perguntou ao público quem se identificava como bissexual, Renata Sorrah levantou a mão.

Imediatamente, nas redes, os fãs relembraram uma cena da novela ‘Senhora do Destino’, de 2004, na qual a atriz interpretava Nazaré Tedesco. “Sapatonas, eu sinto longe o cheiro de couro!”, dizia a personagem ao se deparar com grupo de mulheres lésbicas. Relembre a cena:

Memes à parte, pessoas que se identificam com a comunidade LGBTQIA+ comemoraram e felicitaram a atriz por sua decisão de assumir sua identificação sexual. “Feliz por ela ter se libertado no seu tempo, pra quem é de fora nunca irá entender o quão pra alguns é lento e profundo a descoberta. Contexto familiar e social dificulta esse processo de autoaceitação. Feliz nova vida renatinha!”, disse uma fã. “A comunidade amará ter a nazaré tedesco no grupo amooo”, disse outra seguidora. “Benvinda ao bonde, Nazaré”, declarou também uma das seguidoras.

Trans

O ator Caio Blat, que também assistia à peça com a esposa, levantou a mão quando perguntaram quem já tinha se relacionado com uma mulher transsexual. Ele disse que viveu um romance com uma mulher trans.