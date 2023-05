Este foi o processo que Simony ganhou contra Dudu Camargo; veja valores

Simony ganhou o processo por importunação sexual contra Dudu Camargo e agora o jornalista terá que pagar à cantora. A decisão foi dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Conforme informado pelo site Extra, o caso ocorreu em fevereiro de 2020 durante a transmissão do carnaval na Rede TV.

Conforme relatado por Simony no processo, o jornalista “elogiou a vestimenta da parte autora e passou a realizar contato físico de maneira exacerbada”. De acordo com o site, Dudu ainda teria levado a conversa para um lado sexual, além de apalpá-la e tentar beijá-la.

Do outro lado, Dudu Camargo se defendeu alegando que proferiu elogios à roupa de Simony “reconhecendo a ausência de malícia” e que ela que “inicia diálogo com teor sexual e vexatório, sendo respondida também em tom de brincadeira”.

LEIA TAMBÉM: Georgina Rodríguez toma atitude que pode ser a ponte de interação entre Cristiano Ronaldo e Messi

Sobre o beijo, Dudu disse que Simony iniciou a ‘brincadeira’, que ele dava “selinho em todo mundo”, “estando em uma situação amistosa, própria de um show televisivo, ele com a mão na cintura dela, e ela com a mão no ombro dele e inclinada para sua direção”.

Dudu Camargo é condenado pela justiça a pagar R$30 mil para Simony.



Durante o Carnaval de 2020, o apresentador teria, segundo Simony, passado a mão no corpo da cantora, da região pélvica até o peito e afirmado querer "fazer um filho" com ela. pic.twitter.com/QEKn62vcsm — PAN (@forumpandlr) May 10, 2023

Já sobre ter tocado no corpo da cantora, o apresentador disse que foi um esbarrão e que “tão logo percebida a situação acidental, retirou a mão imediatamente, sem ter ‘apalpado’ a autora, como dito na inicial”.

O jornal Extra informa que o juiz Fernando de Lima Luiz definiu o toque ao corpo de Simony como uma situação como grave.

“E, em seguida, nova situação grave ocorre, na medida em que o réu não só abraçou a demandante, como passou a praticar movimentos que simulam o ato sexual. Isso, contrariamente ao aduzido pela defesa, não pode ser entendido como uma mera brincadeira, algo jocoso, para distração naquela entrevista”.

Sendo assim, foi determinado o pagamento de R$ 30 mil à cantora por danos morais com juros de mora de 1%. Dudu Camargo ainda pode recorrer.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ “Não dá pra falar ‘eu nunca’”: Veja o que disse Cléo Pires sobre fazer carreira como atriz pornô

⋅ Encontro de milhões: Amanda, campeã do BBB 23, faz consultoria com Thiago Nigro

⋅ “Noite inesquecível”: modelo e miss Goiás será a primeira ‘mãe’ a disputar concurso de Miss Brasil; saiba quem é