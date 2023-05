Encontro de milhões: Amanda, campeã do BBB 23, faz consultoria com Thiago Nigro

Vencedora do BBB23, Amanda encontra com Thiago Nigro (Reprodução / Instagram)

Após conquistar o prêmio milionário do BBB 23, Amanda Meirelles decidiu buscar apoio de uma consultoria financeira para administrar o prêmio da melhor forma possível. Para isso, ela buscou o apoio de Thiago Nigro, o Primo Rico.

Segundo o EXTRA, Amanda visito o estúdio do podcast gravado por Thiago e aproveitou a visita para tietar o noivo de Maíra Cardi.

“Sou fã dele, até comentei algumas vezes no programa e foi muito legal conhecer toda a estrutura do local”, comentou a médica que pretende ser diferente dos demais vencedores do programa e fazer o dinheiro render.

Inclusive, o próprio Thiago comentou sobre essa questão: “Vencedores do BBB dificilmente multiplicam seus prêmios. Mas isso está prestes a mudar. A Amanda é uma pessoa incrível”.

Bastidores da visita

Além de afirmar ser fã do coach, Amanda aproveitou sua visita para registrar os bastidores e compartilhar em seu Instagram.

Em um dos registros, a mais nova milionária surge abraçada com Thiago e seu sócio, Bruno Perini. “Que dia! Lembro de quando li o livro e ficava estudando como investir e hoje tive o prazer de conhecer”.

Após a publicação das imagens, o seguidores não perderam tempo e já esperam a participação de Amanda no podcast do Primo Rico. Essa expectativa foi criada uma vez que o vencedor da edição 2022 do programa, Arthur Aguiar, também participou do programa de Thiago.

Além disso, os internautas também não perderam tempo ao comentar a coincidência de que, na época de sua participação, Arthur era casado com a atual noiva de Thiago, Maíra Cardi.

Com a confirmação do relacionamento entre Thiago e Maíra, e o anúncio do noivado, os fãs recentemente comentaram sobre a relação dos ex-companheiros do casal, o que fez Arthur “quebrar o silêncio” e afirmar em suas redes sociais que “está tranquilo” com tudo o que vem acontecendo.