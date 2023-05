“Ela era verdade”: Ana Maria e Louro Mané se vestem em homenagem à Rita Lee e se emocionam

Não poderia ser diferente: o Mais Você de hoje seguiu dedicado a homenagear a rainha do rock brasileiro, Rita Lee. Louro Mané iniciou o programa cantando a música ‘Tudo vira bosta’ da cantora, com direito a usar uma peruca da cor vermelha para remeter à artista.

Tá, mas vocês já viram o Lourinho Mané cantando Rita Lee? Perco tudo! ✨❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/wZxGqcvfbH — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 10, 2023

Além disso, Ana Maria Braga vestiu rosa choque para homenagear a artista e amiga, que faleceu na noite de terça-feira, 8 de maio. “É a Rita Lee, irreverente como sempre”, iniciou a apresentadora.

O matinal da TV Globo seguiu com homenagens durante toda a manhã e mostrou trechos do velório da artista. “Ela é minha heroína pela simplicidade, sensibilidade e honestidade. A forma como ela tinha para se comunicar com o público e com o mundo”, disse emocionado o filho mais novo de de Rita, João Lee, durante o Mais Você. “Transcendeu gerações”, continuou.

Hoje tem festa no céu.

E é festa com muito rock 'n roll.

Feliz daquele que pode cruzar o seu caminho, Rita. Você é um exemplo de mulher, minha rosa choque.

Vamos bailar para sempre com você.

Vai com Deus, minha rainha.



Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. pic.twitter.com/qbEcyvjJqH — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) May 9, 2023

Além da fala de João Lee, o matinal mostrou uma conversa com uma fã que veio direto do Rio de Janeiro para se despedir da sua musa inspiradora em seu velório: “consegui chegar entre os 10 primeiros fãs e tô aqui. Rita Lee alcançou a minha geração. Eu sinto como fã, que não pude ver nenhum show de perto e senti que deveria estar aqui no último dia que ela tivesse participando do mesmo plano que a gente”, disse a fã, Gabriela, que acrescentou: “Tenho muita inspiração pelo que ela revolucionou no Brasil, na arte, na música e no cenário feminino”.

“Ela era verdade. Isso que é o importante na vida. Do jeito que fosse, mas era verdade. Se voce fechar os olhos e pensar, vai lembrar de 1, 2 , 3, vários hits de Rita”, completou Ana Maria.

O nosso elenco perfeitinho cantando as músicas favoritas da eterna DIVA! ✨ #MaisVocê pic.twitter.com/PSJDm85JP1 — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 10, 2023

Durente o matinal, atores da rede Globo soltaram a voz cantando diversas músicas da artista, para homenagear Rita, em sua passagem. E Miguel Falabella falou sobre a amiga: “Hoje será marcado como o dia em que todo Brasil lamenta a ausência de Rita Lee, mas ao mesmo tempo celebra a vida dessa mulher. Ela sempre lutou pelas minorias, por todos”, em seguida, leu o texto Profecia de Rita, em que imaginava como seria o dia que ela morresse.

O nosso querido Miguel Falabella relembrando a Rita! 🤍 #MaisVocê pic.twitter.com/auiisXPL3H — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 10, 2023

Mel Lisboa, que interpretou a artista no teatro, também se emocionou ao falar da artista: “Eu me sinto muito privilegiada por ter tido essa oportunidade de entrar em contato com a Rita, sua obra e sua pessoa, de forma profunda. E de ter aprendido tanto com essa pessoa, que foi a Rita, que pra mim, é uma grande referência. E ter tido a possibilidade de ter feito isso com ela em vida”.

Outra coisa que devemos falar é a força da Ana Maria Braga. Nossa rainha das manhãs. Ela tem sido forte todo esse tempo ao se despedir de seus amigos e colegas, não sei de onde tira tanta força. Guerreira, apesar de tantas adversidades, segue firme. @ANAMARIABRAGA #MaisVoce — a vida é curta e eu sou grossa (@luannoveleiro) May 10, 2023

E Supla, que já dividiu palco com a cantora, também participou da homenagem do matinal: “Maior brasileira de todos os tempos. Muito triste para nós brasileiros, porque ela representa demais. Eu fui em um show ao vivo, porque meus pais me levaram. Eu tô muito triste, mas tô feliz, porque eu pude viver na mesma época que ela. Tá na história”.

É o ou não é o melhor meme da internet? Rita você é a MAIOR! 🤣 #MaisVocê pic.twitter.com/v05YdjWXMa — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 10, 2023

Durante o restante do programa, diversas outras homenagens à cantora foram prestadas. Além do feed do dia ser inteiramente falando sobre ela. Mostrando os principais posts e os principais memes sobre a artista.

tá passando os memes de rita lee e vei kkkkkk como não amar essa mulher? perfeita #MaisVocê — escrava da OAB 🦁⚡️ (@thaiisportela) May 10, 2023

E, no final do programa, Ana Maria mostrou a homenagem da cover de Rita Lee, a cantora Lia, que tem a voz impressionantemente idêntica à de Rita: “ela não queria que o Brasil tivesse chorando, mas sinto muito, a gente tá chorando, a gente vai chorar por muitos anos”, desabafou, emocionada.

