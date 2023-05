Despedida de Rita Lee: vestido de Elvis, fã ressalta legado da artista durante velório em SP; vídeo

Fãs, amigos, famosos e familiares de Rita Lee, que morreu aos 75 anos, participam da despedida da artista no Planetário do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo, nesta quarta-feira (10). Desde a madrugada, mesmo com chuva, muitas pessoas aguardavam na fila para entrar no velório, que segue até 17h. Um fã, vestido de Elvis Presley, chamou a atenção e ressaltou a importância do legado da cantora.

“A Rita, a palavra que define ela para mim é a liberdade. Ela foi a maior defensora das mulheres no Brasil de todos os tempos. Ela é um tanto de coisas, livro infantil, novelas, mas a coisa mais importante foi ser muito além do tempo dela”, disse Márcio Aguiar, de 50 anos, em entrevista ao portal “Metrópoles”.

“Eu represento o Rei do Rock no Brasil, então, se a rainha do rock partiu, tenho que estar aqui”, ressaltou o fã, que afirmou que chegou ao Ibirapuera pouco depois da meia-noite (veja o vídeo abaixo).

Vestido de Elvis, Márcio Aguiar, de 50 anos, foi o primeiro da fila para o velório público da cantora Rita Lee.



Mesmo com a queda na temperatura registrada nesta madrugada na capital paulista, muitos fãs seguem firmes nas filas para se despedir de Rita Lee.

Durante a cerimônia, o teto do planetário exibe uma projeção estática com imagens do céu do dia 31 de dezembro de 1947, data em que a artista nasceu. Ela visitava o local com frequência e teria escolhido esse cenário para sua despedida.

Além de João Lee, outro filho de Rita, Beto Lee, está no velório, assim como uma das irmãs de Rita, Virgínia Lee Jones. Muitos outros famosos marcam presença, como Serginho Groisman, Rita Cadillac, Astrid Fontenelle, enquanto outros enviaram coroas de flores.

Depois que o velório for encerrado, o corpo da cantora será cremado, mas em uma cerimônia reservada aos familiares e amigos próximos.

João Lee, um dos três filhos de Rita Lee, chegou para o velório no Planetário do Ibirapuera (Reprodução/TV Globo)

Morte de Rita Lee

Rita Lee, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fazia tratamentos contra a doença desde então. Ela faleceu em casa, ao lado da família, na segunda-feira (8). O comunicado oficial foi feito nas redes sociais da artista na manhã de terça-feira (9).

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, destacou a publicação.

