Corpo de Rita Lee já está no Planetário do Ibirapuera para velório; cerimônia será aberta ao público

Corpo de Rita Lee será velado em cerimônia aberta ao público no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo (Reprodução/Instagram)

O corpo da cantora Rita Lee, que morreu aos 75 anos, em São Paulo, chegou na madrugada desta quarta-feira (10) para o velório, que será realizado no Planetário do Parque Ibirapuera, na Zona Sul. A cerimônia será aberta ao público das 10h às 17h. Depois disso, será realizada a cremação reservada aos familiares e amigos próximos da artista.

Apesar da chuva e queda na temperatura registrada nesta madrugada na capital paulista, os primeiros fãs já estavam na fila para entrar no planetário desde 5h. Todos muito abalados pela perda da artista, considerada a rainha do rock brasileiro.

Rita Lee, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fazia tratamentos contra a doença desde então. Ela faleceu em casa, ao lado da família, na segunda-feira (8). O comunicado oficial foi feito nas redes sociais da artista na manhã de terça-feira (9).

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, destacou a publicação (veja abaixo).

Há anos a cantora vivia reclusa. Suas redes sociais eram usadas quase que exclusivamente para divulgação de seu trabalho artístico.

Em abril do ano passado, familiares anunciaram que ela estava curada do câncer. No entanto, ela teve algumas internações depois disso e seguia em tratamento.

Recentemente, o músico Roberto de Carvalho, com quem Rita era casada há 26 anos, mostrou a dona de hits como “Ovelha Negra”, “Mania de Você” e “Erva Venenosa” emocionada ao ver uma homenagem feita à ela no Programa “Altas Horas”, da TV Globo.

Na legenda da publicação, Carvalho escreveu: “Adoramos! Obrigado a todos!”. Logo depois da postagem, o apresentador Serginho Groisman comentou: “Rita e Roberto, todo o amor do mundo para vocês”, escreveu. Veja abaixo:

A artista deixou três filhos: Roberto, João e Antônio.

Logo após o anúncio da morte de Rita Lee, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias em todo o país.

