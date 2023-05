Chocolate com Pimenta: Novo ‘ladrão’ deixa Ana Francisca aterrorizada

Nos próximos capítulos da reprise de Chocolate com Pimenta, Miguel (Caco Ciocler) será chamado de ladrão por Bernardo (Kayky Brito). Tudo acontecerá quando Ana Francisca (Mariana Ximenes) decide abrir sua própria fábrica de chocolates caseiros.

Na cena, os moradores do sítio estão na sala da casa quando Bernardo faz um alerta: “Espere, Aninha. Você vai sair levando dinheiro com o Miguel?”, pergunta o rapaz. Assustada, Aninha diz que sim, pois precisam comprar materiais para fazer os bombons.

De repente, Bernardo diz que ela não pode e revela que viu Miguel roubando: “Eu já peguei ele te roubando. Ele é ladrão”, acusa o jovem.

"Chocolate com Pimenta": Ana Francisca (Mariana Ximenes) encontra Miguel (Caco Ciocler) desacordado (Reprodução/Globo)

Ana Francisca fica em choque com a revelação: “O que está dizendo?”. Com a voz trêmula, ele afirma que viu o cigano remexendo em algumas coisas no quarto da protagonista de Chocolate com Pimenta, que questiona o motivo de ter guardado isso em segredo.

“Ele disse que era para o seu bem e que não tinha roubado nada. Mas eu contei para o Timóteo (Marcello Novaes)”, explica o jovem, que ganha o apoio do personagem. Depois disso, Ana Francisca fica chocada com tudo que está acontecendo em sua vida.

Chocolate com Pimenta: Bernardo deixa o sítio e vai morar com Ana Francisca na cidade (Reprodução/Globo)

“É verdade, Miguel? Timóteo e Bernardo, vocês me esconderam um segredo. E você, Miguel, você me traiu”, lamenta Aninha, que conseguiu voltar a fazer bombons com uma receita segreda deixada por Ludovico (Ary Fontoura).

Escrita por Walcyr Carrasco, o elenco da novela Chocolate com Pimenta conta ainda com Murilo Benício, Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes e Tarcísio Filho, entre outros famosos.

