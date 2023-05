Após término polêmico, João Gomes é visto novamente com Ary Mirelle

Após anunciar o término do relacionamento com Ary Mirelle em 13 de abril, o casal foi visto juntos novamente e, segundo o site Hugo Gloss, reataram o relacionamento.

O término da relação foi conturbado e até a mãe do cantor esteve envolvida. Durante uma entrevista no podcast ‘PetroCast’, Kátia Gomes chamou a nora de ‘imatura’ e ‘preguiçosa’.

“Ela colocava uma cara feia pro pessoal. Eu acho que deve ser assim, dentro dessa palavra né, ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura.”

Além disso, a mãe de João Gomes disse que Ary não fazia nada enquanto estava na casa do namorado.

“A Ary nunca fez nada lá em casa. Ela sempre foi bem recebida. Ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém”.

“Cuidando de mim”

No início de maio, após se envolver na polêmica com a sogra, Ary Meirelle disse que se afastaria da internet para descansar.

“[...] Quando eu der esses sumiços assim, é porque estou tentando cuidar de alguma coisa em mim, estou tentando melhorar em algo, tentando fazer algo por mim mesma”, declarou ela.

João Gomes e Ary Mirelle reatam relacionamento

Mesmo com todas as polêmicas, o amor falou mais alto e os dois foram vistos juntos novamente. Na última segunda-feira (8) Ary esteve junto com o cantor em uma gravação em Petrolina (PE), além de mostrar que estava viajando no ônibus do artista.

Os dois também foram vistos juntos ontem (9) jantando. Confira a imagem:

João Gomes e Ary Mirelle jantaram juntos na noite de ontem 👀 pic.twitter.com/faQprK2uMn — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) May 10, 2023

